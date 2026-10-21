Нацбанк Украины опроверг информацию об отставке своего председателя Пышного
Национальный банк Украины (НБУ) опроверг сообщения об отставке председателя регулятора Андрея Пышного. По состоянию на 15:00 21 октября заявление об увольнении не поступало, сообщает Forbes Ukraine со ссылкой на источники в Нацбанке.
В НБУ подчеркнули, что информация об уходе Пышного с должности не соответствует действительности. Регулятор пообещал в ближайшее время опубликовать дополнительные разъяснения.
Ранее издание Delo.ua сообщило со ссылкой на источник на банковском рынке, что Пышный якобы написал заявление об увольнении по собственному желанию из-за состояния здоровья. По данным собеседника, глава НБУ прежде отказывался покидать пост. Сам Пышный официально об отставке не объявлял.
21 октября украинское издание «Страна» сообщило об обысках Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) у Пышного. Позднее НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подтвердили проведение следственных действий в здании нацбанка и по месту жительства одного из его сотрудников. О подозрениях никому не сообщалось.