Нацбанк Украины опроверг информацию об отставке своего председателя Пышного

21 октября украинское издание «Страна» сообщило об обысках Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) у Пышного. Позднее НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подтвердили проведение следственных действий в здании нацбанка и по месту жительства одного из его сотрудников. О подозрениях никому не сообщалось.