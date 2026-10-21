НАБУ провело обыски у главы Нацбанка Украины Пышного

18 сентября президент России Владимир Путин заявил, правительство на Украине состоит из «кучки казнокрадов», которые узурпировали власть. Кроме того, глава государства отметил, что украинские власти не могут защищать демократические институты, поскольку выродились в диктатуру. Как подчеркнул российский лидер, насквозь коррумпированный режим не может быть защитником Европы.