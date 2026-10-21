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НАБУ провело обыски у главы Нацбанка Украины Пышного

Ксения Наумчик
ZUMA Press Wire via Reuters Connect
ZUMA Press Wire via Reuters Connect

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) утром начало следственные действия у главы Национального банка страны Андрея Пышного. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Издание также напомнило, что ранее один из источников «Страна.ua» сообщал об опасениях Пышного в связи с возможными действиями антикоррупционного ведомства. По данным собеседника издания, глава Нацбанка опасался последствий своих связей с Андреем Ермаком, ранее занимавшим пост руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского.

18 сентября президент России Владимир Путин заявил, правительство на Украине состоит из «кучки казнокрадов», которые узурпировали власть. Кроме того, глава государства отметил, что украинские власти не могут защищать демократические институты, поскольку выродились в диктатуру. Как подчеркнул российский лидер, насквозь коррумпированный режим не может быть защитником Европы.

13 сентября подавший в отставку генпрокурор Украины Руслан Кравченко подписал подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семену Кривоносу из-за якобы подделки официальных документов для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере. Позже стало известно, что Кравченко покинул страну. В этот же день Зеленский заявил о необходимости уволить генпрокурора.

В августе на Украине вспыхнул очередной коррупционный скандал. НАБУ провело обыски у ряда депутатов и чиновников офиса президента Украины по подозрению в организации преступной схемы. Бюро не раскрыло имена участников хищений.

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