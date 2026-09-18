Путин: власть на Украине узурпировали казнокрады

Кроме того, глава государства отметил, что украинские власти не могут защищать демократические институты, поскольку выродились в диктатуру. Как подчеркнул российский лидер, насквозь коррумпированный режим не может быть защитником Европы. Путин добавил, что украинским политикам выгодно продолжать конфликт с Россией, потому что таким образом они могут оставаться у власти.