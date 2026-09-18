Путин: власть на Украине узурпировали казнокрады
Правительство на Украине состоит из «кучки казнокрадов», которые узурпировали власть. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.
Кроме того, глава государства отметил, что украинские власти не могут защищать демократические институты, поскольку выродились в диктатуру. Как подчеркнул российский лидер, насквозь коррумпированный режим не может быть защитником Европы. Путин добавил, что украинским политикам выгодно продолжать конфликт с Россией, потому что таким образом они могут оставаться у власти.
В августе на Украине вспыхнул очередной коррупционный скандал. НАБУ провело обыски у ряда депутатов и чиновников офиса президента Украины по подозрению в организации преступной схемы. Бюро не раскрыло имена участников хищений.
16 августа Berliner Zeitung писала, что канцлер Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дали понять Киеву, что борьба с коррупцией должна стать более энергичной. При этом, по данным Международной кризисной группы, в странах Евросоюза растет раздражение из-за отсутствия реального прогресса в реформах.