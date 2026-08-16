BZ: коррупция в окружении Зеленского вызывает тревогу в Европе

Особое внимание привлекает дело бывшего главы администрации президента Андрея Ермака, который 18 мая был освобожден из-под стражи под залог в 2,7 млн евро. Ермак, долгие годы считавшийся правой рукой Зеленского, подозревается антикоррупционным бюро НАБУ в отмывании около 10,5 млн евро из черных касс через строительный проект Dynasty. Он предусматривал, среди прочего, четыре виллы под Киевом. Несмотря на это, Зеленский предложил на пост премьер-министра протеже Ермака – Сергея Корецкого. У парламента возражений не было.