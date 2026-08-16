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BZ: коррупция в окружении Зеленского вызывает тревогу в Европе

Ася Султанова

В Берлине и Брюсселе усиливается разочарование медленными темпами антикоррупционных реформ на Украине, несмотря на многомиллиардную помощь Запада, пишет Berliner Zeitung.

Как сообщает издание, канцлер Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в последних заявлениях дали понять Киеву, что борьба с коррупцией должна стать более энергичной. При этом, по данным Международной кризисной группы, в странах Евросоюза растет фрустрация из-за отсутствия реального прогресса в реформах.

Особое внимание привлекает дело бывшего главы администрации президента Андрея Ермака, который 18 мая был освобожден из-под стражи под залог в 2,7 млн евро. Ермак, долгие годы считавшийся правой рукой Зеленского, подозревается антикоррупционным бюро НАБУ в отмывании около 10,5 млн евро из черных касс через строительный проект Dynasty. Он предусматривал, среди прочего, четыре виллы под Киевом. Несмотря на это, Зеленский предложил на пост премьер-министра протеже Ермака – Сергея Корецкого. У парламента возражений не было.

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Критическую оценку вызывают и действия самого президента Украины. Летом 2025 г. Зеленский подписал закон, который должен был ограничить полномочия антикоррупционных органов, – инициативу, пролоббированную Ермаком. Лишь протесты граждан и европейских партнеров сорвали эту попытку. Сам Зеленский остается защищен от расследований благодаря президентскому иммунитету и военному положению, продлевающему его полномочия после истечения срока 20 мая 2024 г.

В киевской прессе правительство страны называют «коррупционным поездом», где новый министр просто садится в «вагон для люксовой коррупции». Как пишет BZ, остается открытым вопрос, сколько из западных миллиардов, предоставленных в том числе немецкими налогоплательщиками, были направлены на помощь Украине, но утонули в коррупционных схемах.

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