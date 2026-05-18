За Ермака на Украине внесли полную сумму залога
Для выхода из СИЗО бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака внесена полная сумма залога – 140 млн гривен ($3,19 млн). Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на Высший антикоррупционный суд Украины.
Выходные Ермак провел в СИЗО. Адвокат экс-чиновника Игорь Фомин сообщал, что лично оплатил камеру для своего клиента.
Ермак проходит по делу о легализации 460 млн гривен ($10,4 млн). Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и специальная антикоррупционная прокуратура (САП) полагают, что он был членом преступной группировки, которая финансировала строительство элитной недвижимости под Киевом за счет фиктивных фирм и отмытых после коррупционных преступлений средств, в том числе связанных с государственной энергетической компанией «Энергоатом».