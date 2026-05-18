За Ермака на Украине внесли полную сумму залога

Ермак проходит по делу о легализации 460 млн гривен ($10,4 млн). Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и специальная антикоррупционная прокуратура (САП) полагают, что он был членом преступной группировки, которая финансировала строительство элитной недвижимости под Киевом за счет фиктивных фирм и отмытых после коррупционных преступлений средств, в том числе связанных с государственной энергетической компанией «Энергоатом».