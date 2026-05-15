Экс-глава офиса президента Украины Ермак остался в СИЗО в платной камере
Экс-глав офиса президента Украины Андрей Ермак проведет ночь в СИЗО, где ему оплатили камеру, сообщило издание «Общественное. Новости» со ссылкой на его адвоката Игоря Фомина.
Он рассказал, что лично оплатил камеру для своего клиента. Адвокат также заявил, что продолжается сбор средств для залога, люди присылают деньги. При этом, по словам Фомина, у него нет информации, какая сумма уже накопилась, так как с украинской банковской системой очень сложно работать.
Высший антикоррупционный суд Украины арестовал 14 мая Ермака на 60 дней с возможностью внести за него залог в 140 млн гривен ($3,19 млн), при этом суд уменьшил сумму залога примерно на $1 млн в долларовом эквиваленте. Позднее украинский журналист Михаил Ткач сообщил, что за Ермака не успели собрать и внести залог, поэтому он останется в СИЗО.
Ермак проходит по делу о легализации 460 млн гривен ($10,4 млн). По версии Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), он был членом преступной группировки, которая финансировала строительство элитной недвижимости под Киевом за счет фиктивных фирм и отмытых после коррупционных преступлений средств, в том числе связанных с государственной энергетической компанией «Энергоатом».