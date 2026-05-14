Ермак проведет ночь в СИЗО из-за невнесенного залога
Залог за экс-главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака не был внесен до конца банковского рабочего дня, поэтому ему придется провести ночь в СИЗО. Об этом сообщил украинский журналист Михаил Ткач.
«Как утверждают источники в правоохранительных органах, Ермак остается в СИЗО. Не успели собрать и внести сегодня залог», – написал Ткач на своей странице в Facebook
Высший антикоррупционный суд Украины арестовал 14 мая экс-руководителя офиса президента Андрея Ермака на 60 дней с возможностью внести за него залог в 140 млн гривен ($3,19 млн), при этом суд уменьшил сумму залога примерно на $1 млн в долларовом эквиваленте.
Ермак проходит по делу о легализации 460 млн гривен ($10,4 млн). По версии Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), он был членом преступной группировки, которая финансировала строительство элитной недвижимости под Киевом за счет фиктивных фирм и отмытых после коррупционных преступлений средств, в том числе связанных с государственной энергетической компанией «Энергоатом».