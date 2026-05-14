Ермак проведет ночь в СИЗО из-за невнесенного залога

Ермак проходит по делу о легализации 460 млн гривен ($10,4 млн). По версии Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), он был членом преступной группировки, которая финансировала строительство элитной недвижимости под Киевом за счет фиктивных фирм и отмытых после коррупционных преступлений средств, в том числе связанных с государственной энергетической компанией «Энергоатом».