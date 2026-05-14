Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RASP131,1-1,87%CNY Бирж.10,768-0,44%IMOEX2 658,84-1,33%RTSI1 145,21-1,06%RGBI119,35-0,08%RGBITR781,82-0,04%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Ермак проведет ночь в СИЗО из-за невнесенного залога

Ведомости

Залог за экс-главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака не был внесен до конца банковского рабочего дня, поэтому ему придется провести ночь в СИЗО. Об этом сообщил украинский журналист Михаил Ткач.

«Как утверждают источники в правоохранительных органах, Ермак остается в СИЗО. Не успели собрать и внести сегодня залог», – написал Ткач на своей странице в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал 14 мая экс-руководителя офиса президента Андрея Ермака на 60 дней с возможностью внести за него залог в 140 млн гривен ($3,19 млн), при этом суд уменьшил сумму залога примерно на $1 млн в долларовом эквиваленте.

Ермак проходит по делу о легализации 460 млн гривен ($10,4 млн). По версии Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и специальной антикоррупционной прокуратуры (САП), он был членом преступной группировки, которая финансировала строительство элитной недвижимости под Киевом за счет фиктивных фирм и отмытых после коррупционных преступлений средств, в том числе связанных с государственной энергетической компанией «Энергоатом».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь