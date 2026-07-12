Германия профинансирует поставку 50 000 ударных дронов для Украины

Как сообщил Майер, в этом году компания участвует в поставках 100 000 дронов для Украины в сотрудничестве с разными производителями, финансируемых несколькими западными странами. В этот объем входит контракт Пентагона на $50 млн на 33 000 дронов, уже переданных Киеву.