Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,317+0,59%CHKZ13 400+0,37%ABIO37,26+1,03%IMOEX2 145,65-1,88%RTSI881,67-2,82%RGBI113,22-0,1%RGBITR756,7+0,01%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Германия профинансирует поставку 50 000 ударных дронов для Украины

Ведомости

Германия профинансирует закупку 50 000 ударных беспилотников для Украины, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Этот заказ стал одной из крупнейших известных закупок дронов для Киева западным правительством.

Заказ на ударные дроны включает FPV-беспилотники Shrike крупного украинского производителя SkyFall, оснащенные программным обеспечением американской оборонной компании Auterion. Это ПО предназначено для автономного сопровождения и поражения движущихся целей на финальном этапе полета.

Генеральный директор Auterion Лоренц Майер подтвердил объем контракта, уточнив, что его стоимость составляет около 90 млн евро ($103 млн), а финансирование осуществляется европейской страной. Майер сообщил Reuters, что часть дронов уже передана украинцам, остальные будут поставлены до конца этого года.

Минобороны пообещало ответить на рост поставок западного оружия ВСУ

Политика / Международные отношения

Компания SkyFall подтвердила участие Германии в проекте, но отказалась комментировать детали закупки. Министерство обороны ФРГ и минобороны Украины также воздержались от комментариев.

Как сообщил Майер, в этом году компания участвует в поставках 100 000 дронов для Украины в сотрудничестве с разными производителями, финансируемых несколькими западными странами. В этот объем входит контракт Пентагона на $50 млн на 33 000 дронов, уже переданных Киеву.

В июне Великобритания также анонсировала поставку 150 000 дронов Украине в рамках пакета помощи на 752 млн фунтов ($1,01 млрд).

По итогам двухдневного саммита НАТО в Анкаре, завершившегося 8 июля, страны-участницы утвердили декларацию, в которой подтвердили выделение Украине военной помощи на уровне не ниже 70 млрд евро на период 2026–2027 гг. Этот пункт был зафиксирован отдельно.

Президент США Дональд Трамп также заявил о передаче Украине лицензии на производство ракет к зенитной системе Patriot. Reuters со ссылкой на экспертов в области обороны сообщало, что на запуск производства ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot на Украине потребуется как минимум год.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте