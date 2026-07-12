Германия профинансирует поставку 50 000 ударных дронов для Украины
Германия профинансирует закупку 50 000 ударных беспилотников для Украины, сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Этот заказ стал одной из крупнейших известных закупок дронов для Киева западным правительством.
Заказ на ударные дроны включает FPV-беспилотники Shrike крупного украинского производителя SkyFall, оснащенные программным обеспечением американской оборонной компании Auterion. Это ПО предназначено для автономного сопровождения и поражения движущихся целей на финальном этапе полета.
Генеральный директор Auterion Лоренц Майер подтвердил объем контракта, уточнив, что его стоимость составляет около 90 млн евро ($103 млн), а финансирование осуществляется европейской страной. Майер сообщил Reuters, что часть дронов уже передана украинцам, остальные будут поставлены до конца этого года.
Компания SkyFall подтвердила участие Германии в проекте, но отказалась комментировать детали закупки. Министерство обороны ФРГ и минобороны Украины также воздержались от комментариев.
Как сообщил Майер, в этом году компания участвует в поставках 100 000 дронов для Украины в сотрудничестве с разными производителями, финансируемых несколькими западными странами. В этот объем входит контракт Пентагона на $50 млн на 33 000 дронов, уже переданных Киеву.
В июне Великобритания также анонсировала поставку 150 000 дронов Украине в рамках пакета помощи на 752 млн фунтов ($1,01 млрд).
По итогам двухдневного саммита НАТО в Анкаре, завершившегося 8 июля, страны-участницы утвердили декларацию, в которой подтвердили выделение Украине военной помощи на уровне не ниже 70 млрд евро на период 2026–2027 гг. Этот пункт был зафиксирован отдельно.
Президент США Дональд Трамп также заявил о передаче Украине лицензии на производство ракет к зенитной системе Patriot. Reuters со ссылкой на экспертов в области обороны сообщало, что на запуск производства ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot на Украине потребуется как минимум год.