Украинским антикоррупционным органам вернули прежний статус

21 июля Служба безопасности Украины (СБУ) провела 70 обысков у 15 детективов НАБУ – их обвинили в госизмене, коррупции и торговле с Россией. Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ – Руслана Магомедрасулова задержали. Уже 22 июля украинские власти предприняли законодательную попытку ограничить полномочия органов, приняв закон о подчинении их генеральному прокурору страны Руслану Кравченко. Это предоставило генпрокуратуре доступ ко всем делам НАБУ, а также дало право давать обязательные письменные указания детективам антикоррупционного бюро. Тогда в Верховной раде за этот законопроект проголосовало 263 депутата, и тоже преимущественно из фракции «Слуга народа». Документ в тот же день подписал Зеленский, на фоне этого в городах Украины начались первые с февраля 2022 г. массовые уличные протесты, в том числе в Киеве, Харькове, Львове и Одессе. А уже 24 июля Зеленский внес в Раду законопроект, восстанавливающий независимость НАБУ и САП.