Украинским антикоррупционным органам вернули прежний статус

Украинским антикоррупционным органам вернули прежний статусЭто необходимо Владимиру Зеленскому для нормальных отношений с Евросоюзом
Президент Украины Владимир Зеленский 31 июля подписал принятый ранее в этот же день Верховной радой закон, который восстанавливает независимость двух антикоррупционных органов страны – Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом украинский лидер заявил в обращении, выложенном в его официальном Telegram-канале. «Это гарантии нормальной, независимой работы антикоррупционных органов, всех органов правопорядка нашего государства <...> Чиновники безотлагательно также проинформируют партнеров Украины об этом законе», – подчеркнул Зеленский. Упомянутые им украинские западные партнеры положительно оценили разрешение ситуации с антикоррупционными органами – как сообщает «Интерфакс-Украина», еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила, что Европейский союз (ЕС) констатирует восстановление независимости НАБУ и САП.
Пофракционные итоги голосования в Раде за законопроект, который был внесен Зеленским, выложил у себя в Telegram-канале депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк. По итогу за независимость антикоррупционных структур на Украине проголосовал 331 депутат, подавляющее большинство из которых, 214 голосов, – из пропрезидентской фракции «Слуга народа». «Воздержались или против нет», – прокомментировал Железняк результаты голосования. При этом совсем спокойно оно не прошло: во время заседания украинского парламента произошла стычка между двумя «слугами народа» – Владленом Неклюдовым и Геннадием Касаем.
21 июля Служба безопасности Украины (СБУ) провела 70 обысков у 15 детективов НАБУ – их обвинили в госизмене, коррупции и торговле с Россией. Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ – Руслана Магомедрасулова задержали. Уже 22 июля украинские власти предприняли законодательную попытку ограничить полномочия органов, приняв закон о подчинении их генеральному прокурору страны Руслану Кравченко. Это предоставило генпрокуратуре доступ ко всем делам НАБУ, а также дало право давать обязательные письменные указания детективам антикоррупционного бюро. Тогда в Верховной раде за этот законопроект проголосовало 263 депутата, и тоже преимущественно из фракции «Слуга народа». Документ в тот же день подписал Зеленский, на фоне этого в городах Украины начались первые с февраля 2022 г. массовые уличные протесты, в том числе в Киеве, Харькове, Львове и Одессе. А уже 24 июля Зеленский внес в Раду законопроект, восстанавливающий независимость НАБУ и САП.
Против резонансного закона высказывались в Брюсселе – ЕС даже пригрозил Украине лишением финансирования, если та не вернет структурам независимое положение. По данным украинского издания «Экономическая правда», страна без возвращения независимого статуса НАБУ и САП рисковала недосчитаться около $60 млрд, что критично для зависящего от внешних вливаний и испытывающего дефицит бюджета Киева.
НАБУ было создано в 2015 г., это было требованием по соглашению с Международным валютным фондом. Бюро имеет особый статус и не подчиняется ни одной из ветвей власти.
Называть НАБУ и САП независимыми органами по факту нельзя, их деятельность курируют европейские и американские структуры, говорит научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. В итоге Запад добился того, чего хотел, и, по сути, «прогнул» Зеленского. При этом вряд ли НАБУ теперь может специально «мстить» Зеленскому и голосовавшим против него депутатам Рады, полагает эксперт.
Полномочия НАБУ и САП остались такими же, какими и были до законопроекта 22 июля, говорит политолог Алексей Макаркин. При этом «осадок все-таки остался» – кризис вокруг антикоррупционных органов нанес удар по имиджу Зеленского и его администрации и ему не скоро забудут попытку подчинить себе НАБУ и САП. Эти действия также нанесли удар по сторонникам помощи Украине на Западе, которые ранее использовали существование независимых НАБУ и САП как аргумент для убеждения по вопросу о коррупции на Украине. Теперь же НАБУ, получившее по факту иммунитет от Запада от любого противодействия ему со стороны Зеленского, может активизироваться, резюмирует эксперт.
Статус НАБУ и САП по сравнению с первоначальным по итогу никак не изменился, соглашается замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. По словам эксперта, тот факт, что за 10 дней Верховная рада проголосовала за два противоположных законопроекта, еще раз свидетельствует о несамостоятельности Киева в отношениях с Западом. При этом в первую очередь «возвращением назад» довольны именно структуры ЕС, отмечает Жарихин: в условиях, когда модель поддержки Украины сменяется с американской на европейскую, в Брюсселе заинтересованы в контроле финансовых потоков и препятствовании коррупции в Киеве.