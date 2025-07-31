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Зеленский подписал закон о восстановлении полномочий антикоррупционных органов

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возвращении полномочий Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

31 июля депутаты Верховной рады проголосовали за законопроект, который восстанавливал независимость НАБУ и САП. В поддержку документа выступил 331 парламентарий.

22 июля Верховная рада проголосовала за ограничение полномочий НАБУ и САП. Тогда законопроект поддержали 263 депутата, мнение против выразили 13. В этот же день Зеленский подписал соответствующий документ. После этого в Киеве, Одессе, Львове, Днепре и других городах несколько дней проходили массовые акции протеста. Кроме того, решение было раскритиковано на Западе.

29 июля украинское издание «Экономическая правда» писало со ссылкой на источники, что представители Евросоюза проинформировали премьер-министра Украины Юлию Свириденко о «паузе» при выделении финансовой помощи Киеву «до исправления ситуации».

Позднее президент Украины внес новые поправки и объявил о восстановлении статуса антикоррупционных органов после разговора с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

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