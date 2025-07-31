Зеленский подписал закон о восстановлении полномочий антикоррупционных органов

22 июля Верховная рада проголосовала за ограничение полномочий НАБУ и САП. Тогда законопроект поддержали 263 депутата, мнение против выразили 13. В этот же день Зеленский подписал соответствующий документ. После этого в Киеве, Одессе, Львове, Днепре и других городах несколько дней проходили массовые акции протеста. Кроме того, решение было раскритиковано на Западе.