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Главная / Политика /

ЕС приостановил финансовую помощь Киеву из-за ситуации с НАБУ и САП

Без средств ЕС размер «бюджетной дыры» Украины может вырасти до $40 млрд
Инна Шульгина
ЕР
ЕР

Евросоюз (ЕС) «поставил на паузу» все финансирование Украины в связи с ограничением полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщает «Экономическая правда».

Четыре источника в правительстве, дипломатических кругах и парламенте Украины сообщили изданию, что 24 июля представители ЕС сообщили правительству премьер-министра Юлии Свириденко о приостановке выделения всей финансовой помощи Украине. В первую очередь имеется в виду доля ЕС в ERA Loans (около $20 млрд, которые Украина планировала получить до конца 2025 г.), а также кредитование от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. По словам источников, может быть приостановлено также финансирование в рамках Ukraine Facility.

Киев ожидал получить от ЕС в 2025 г. 12,5 млрд евро в рамках Ukraine Facility и примерно 17,2 млрд евро по программе ERA Loans. Часть средств от ЕС уже поступила на счета правительства. Согласно сведениям минфина, Киев получил 3,7 млрд евро по Ukraine Facility и 8 млрд евро из замороженных российских активов. При этом большая часть ожидаемых от ЕС средств до сих пор не поступила: речь об около 18 млрд евро.

Еврокомиссия пригрозила Украине прекращением всей финансовой помощи

Политика / Международные новости

Издание утверждает, что еще больше вопросов по «финансированию бюджетной дыры» возникнет в 2026 г., так как даже при наличии средств от ЕС у кабмина нет подтвержденных источников финансирования дефицита на сумму около $19 млрд. Без средств ЕС размер «дыры» может вырасти до $40 млрд.

В «Экономической правде» подчеркнули, что предотвратить этот сценарий можно только в случае отмены парламентом принятых изменений и возвращении независимости НАБУ и САП от генпрокурора. Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал соответствующий законопроект в Верховной раде. Его должны принять 31 июля сразу в двух чтениях.

25 июля представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявлял, что ЕС сократит объем четвертого транша помощи Украине в 2025 г. из-за невыполнения Киевом трех ключевых реформ в рамках программы Ukraine Facility. 28 июля Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщала, что Еврокомиссия пригрозила Киеву прекращением всей финансовой помощи. Отмечалось, что европейский орган также не видит российского влияния на протесты против законов об урезании полномочий антикоррупционных органов.

Верховная рада проголосовала за ограничение полномочий НАБУ и САП 22 июля. «За» законопроект высказались 263 депутата, «против» – 13. В тот же день Зеленский подписал соответствующий закон.

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