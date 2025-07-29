ЕС приостановил финансовую помощь Киеву из-за ситуации с НАБУ и САП

Четыре источника в правительстве, дипломатических кругах и парламенте Украины сообщили изданию, что 24 июля представители ЕС сообщили правительству премьер-министра Юлии Свириденко о приостановке выделения всей финансовой помощи Украине. В первую очередь имеется в виду доля ЕС в ERA Loans (около $20 млрд, которые Украина планировала получить до конца 2025 г.), а также кредитование от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. По словам источников, может быть приостановлено также финансирование в рамках Ukraine Facility.