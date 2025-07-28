Еврокомиссия пригрозила Украине прекращением всей финансовой помощи

25 июля представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что Евросоюз сократит объем четвертого транша помощи Украине в 2025 г. из-за невыполнения Киевом трех ключевых реформ в рамках программы Ukraine Facility.



Еврокомиссар по расширению ЕС и восстановлению Украины Марта Кос в соцсети Х писала, что голосование украинской Рады за ограничение полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) стало серьезным шагом назад и может повлиять на присоединение Украины к Евросоюзу (ЕС).