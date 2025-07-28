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Еврокомиссия пригрозила Украине прекращением всей финансовой помощи

Ведомости

Еврокомиссия пригрозила Украине прекращением всей финансовой помощи, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Издание отмечает, что европейский орган также не видит российского влияния на протесты против законов об урезании полномочий антикоррупционных органов.

25 июля представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что Евросоюз сократит объем четвертого транша помощи Украине в 2025 г. из-за невыполнения Киевом трех ключевых реформ в рамках программы Ukraine Facility.

Еврокомиссар по расширению ЕС и восстановлению Украины Марта Кос в соцсети Х писала, что голосование украинской Рады за ограничение полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) стало серьезным шагом назад и может повлиять на присоединение Украины к Евросоюзу (ЕС).

22 июля Верховная рада проголосовала за ограничение полномочий НАБУ и САП. «За» законопроект высказались 263 депутата, «против» – 13. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

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