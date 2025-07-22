Еврокомиссар Кос: решение Рады по НАБУ может помешать вступлению Украины в ЕС
Голосование украинской Рады за ограничение полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) стало серьезным шагом назад и может повлиять на присоединение Украины к Евросоюзу (ЕС), написала в соцсети X еврокомиссар по расширению ЕС и восстановлению Украины Марта Кос.
«Серьезно обеспокоена сегодняшним голосованием в Раде. Отмена ключевых гарантий, защищающих независимость НАБУ, является серьезным шагом назад. Независимые органы, такие как НАБУ и САП, необходимы для пути Украины в ЕС», – заявила еврокомиссар. По ее словам, центральной темой переговоров объединения по присоединению Украины остается верховенство закона.
22 июля украинский депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада ограничением полномочий фактически ликвидировала всю независимость НАБУ и САП. «За» законопроект высказались 263 депутата, «против» – 13.
21 июля украинское издание «Страна» сообщало о массовых обысках у детективов НАБУ в разных регионах Украины. Утверждалось, что ряд детективов бюро подозревают в измене, коррупции и торговых связях с Россией. При этом в антикоррупционном бюро подчеркнули, что оперативные мероприятия проходят без решения суда.
21 июля Кос назвала вступление Украины, стран Западных Балкан и Молдавии в ЕС «миротворческим проектом». Она подчеркнула, что такая мера необходима, чтобы объединение чувствовало себя безопасно. По ее мнению, стоит рассматривать присоединение как «нечто гораздо большее, чем просто увеличение территории Европейского союза».