Еврокомиссар Кос: решение Рады по НАБУ может помешать вступлению Украины в ЕС

21 июля украинское издание «Страна» сообщало о массовых обысках у детективов НАБУ в разных регионах Украины. Утверждалось, что ряд детективов бюро подозревают в измене, коррупции и торговых связях с Россией. При этом в антикоррупционном бюро подчеркнули, что оперативные мероприятия проходят без решения суда.