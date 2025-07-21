Еврокомиссар Кос назвала вступление Украины в ЕС «миротворческим проектом»
Украина, страны Западных Балкан и Молдавия должны вступить в состав Евросоюза (ЕС), чтобы объединение чувствовало себя безопасно. Такое присоединение можно считать «миротворческим проектом», заявила еврокомиссар по расширению ЕС и восстановлению Украины Марта Кос в ходе пресс-конференции после встречи с премьер-министром Словении Робертом Голобом, передает ТАСС.
«Сегодня я рассматриваю расширение как нечто гораздо большее, чем просто увеличение территории Европейского союза или численности его жителей. Для меня расширение – важнейший миротворческий проект на нашем континенте», – сказала Кос.
18 июля канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил мнение о том, что Украина не сможет стать членом ЕС до завершения ее конфликта с Россией. Он подчеркнул, что и после его окончания Киеву потребуются годы на восстановление и постепенное вхождение в ЕС.
26 июня на заседании Совета ЕС Венгрия заблокировала решение о старте переговоров стран объединения по вопросу приему Украины. Согласно документу, проект заявления был поддержан 26 из 27 стран ЕС. Как уточняется, к обсуждению этого вопроса Евросовет вернется на следующей встрече, запланированной на октябрь.
25 мая венгерский премьер-министр Виктор Орбан говорил, что его страна не будет финансировать присоединение Украины к Евросоюзу. По его мнению, в недопущении страны к членству в объединении состоит национальный интерес государства.