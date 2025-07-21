Еврокомиссар Кос назвала вступление Украины в ЕС «миротворческим проектом»

18 июля канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил мнение о том, что Украина не сможет стать членом ЕС до завершения ее конфликта с Россией. Он подчеркнул, что и после его окончания Киеву потребуются годы на восстановление и постепенное вхождение в ЕС.