Мерц заявил о низкой вероятности принятия Украины в ЕС
Глава немецкого правительства Фридрих Мерц считает, что Украина не сможет стать членом ЕС, пока продолжается конфликт с РФ, сообщает ТАСС.
По словам канцлера, главная задача сейчас – добиться прекращения конфликта. Кроме того, он отметил, что даже после войны Украине потребуются годы на восстановление и постепенное вхождение в ЕС.
26 июня на заседании Совета ЕС венгерское правительство воспрепятствовало принятию решения о запуске переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.