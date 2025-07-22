Рада ограничила полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины
Верховная рада проголосовала за ограничение полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
«Парламент проголосовал в целом #12414 и по факту ликвидировал всю независимость НАБУ и САП», – написал он.
«За» законопроект высказались 263 депутата, «против» – 13.
4 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у экс-министра обороны республики Алексея Резникова. Оперативные мероприятия прошли в рамках расследования дела о закупке продуктов для вооруженных сил Украины (ВСУ) по завышенным ценам. По данным СМИ, обыск был проведен без предварительного уведомления Резникова. У него были изъяты телефон и ряд важных документов.
21 июля украинское издание «Страна» сообщало о массовых обысках у детективов НАБУ в разных регионах Украины. Утверждалось, что ряд детективов бюро подозревают в измене, коррупции и торговых связях с Россией. Обыски, как писало издание, обусловлены тем, что отец одного из высокопоставленных детективов имеет российский паспорт. Следствие считает, что сотрудник НАБУ вел с ним совместный бизнес с Россией. При этом в антикоррупционном бюро подчеркнули, что оперативные мероприятия проходят без решения суда.
Тогда же посол ЕС в стране Катерина Матернова заявила, что Киев может лишиться необходимой в сегодняшней ситуации поддержки после обысков в НАБУ.