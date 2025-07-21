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Посол ЕС пригрозила Украине потерей поддержки из-за обысков в НАБУ

Ведомости

Киев может лишиться необходимой в сегодняшней ситуации поддержки после обысков в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), предупредила посол ЕС в стране Катерина Матернова в соцсети X.

«Сейчас как никогда важно сохранить достижения реформ, чтобы сохранить поддержку», – написала она. Так она прокомментировала заявление послов G7, которые отметили обеспокоенность стран обысками в НАБУ и задержаниями сотрудников бюро.

По словам послов, они провели встречу с представителями НАБУ, после которой намерены обсудить произошедшее с членами украинского правительства. Они подчеркнули, что продолжают следить за ситуацией.

21 июля украинское издание «Страна» сообщило, что детективов антикоррупционного органа подозревают в измене, коррупции и торговых связях с Россией. По мнению силовиков, российские спецслужбы также оказывали влияние на некоторых сотрудников ведомства. Обыски, как писало издание, обусловлены тем, что отец одного из высокопоставленных детективов имеет российский паспорт. Следствие считает, что сотрудник НАБУ вел с ним совместный бизнес с Россией. При этом в антикоррупционном бюро подчеркнули, что оперативные мероприятия проходят без решения суда.

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