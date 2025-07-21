Посол ЕС пригрозила Украине потерей поддержки из-за обысков в НАБУ

21 июля украинское издание «Страна» сообщило, что детективов антикоррупционного органа подозревают в измене, коррупции и торговых связях с Россией. По мнению силовиков, российские спецслужбы также оказывали влияние на некоторых сотрудников ведомства. Обыски, как писало издание, обусловлены тем, что отец одного из высокопоставленных детективов имеет российский паспорт. Следствие считает, что сотрудник НАБУ вел с ним совместный бизнес с Россией. При этом в антикоррупционном бюро подчеркнули, что оперативные мероприятия проходят без решения суда.