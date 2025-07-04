На Украине провели обыски у экс-министра обороны Резникова

Резников покинул пост министра обороны Украины в сентябре 2023 г. Верховная рада поддержала его отставку после объявления, сделанного 3 сентября президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства мотивировал кадровые изменения необходимостью внедрения «новых подходов и других форматов взаимодействия министерства как с военными, так и с обществом в целом». Новым министром обороны через несколько дней был назначен Рустем Умеров.