На Украине провели обыски у экс-министра обороны Резникова
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у бывшего министра обороны страны Алексея Резникова в рамках расследования дела о закупке продуктов для вооруженных сил Украины (ВСУ) по завышенным ценам. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.
По информации СМИ, обыск был проведен без предварительного уведомления Резникова. В ходе следственных действий у него были изъяты телефон и ряд важных документов.
Резников покинул пост министра обороны Украины в сентябре 2023 г. Верховная рада поддержала его отставку после объявления, сделанного 3 сентября президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства мотивировал кадровые изменения необходимостью внедрения «новых подходов и других форматов взаимодействия министерства как с военными, так и с обществом в целом». Новым министром обороны через несколько дней был назначен Рустем Умеров.