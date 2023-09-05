Рада проголосовала за отставку Резникова с поста министра обороны Украины
Верховная рада Украины проголосовала за отставку Алексея Резникова с должности министра обороны, сообщил депутат Ярослав Железняк.
«Парламент поддержал увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины», – написал он у себя в Telegram-канале.
По данным Железняка, за отставку проголосовали 327 депутатов, против решения выступили четверо. Голосование по назначению на должность министра обороны Украины бывшего депутата Рады, председателя фонда госимущества Рустема Умерова пройдет 6 сентября.
Об увольнении Резникова с должности объявил 3 сентября украинский президент Владимир Зеленский. Кадровые перестановки он объяснил тем, что министерство «нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом».
Депутат Железняк сообщал, что после отставки Резников займет должность посла Украины в Великобритании. Резников подал заявление об отставке в парламент и президенту 4 сентября, он занимал должность министра обороны с ноября 2021 г.