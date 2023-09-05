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Рада проголосовала за отставку Резникова с поста министра обороны Украины

Ведомости

Верховная рада Украины проголосовала за отставку Алексея Резникова с должности министра обороны, сообщил депутат Ярослав Железняк.

«Парламент поддержал увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины», – написал он у себя в Telegram-канале.

По данным Железняка, за отставку проголосовали 327 депутатов, против решения выступили четверо. Голосование по назначению на должность министра обороны Украины бывшего депутата Рады, председателя фонда госимущества Рустема Умерова пройдет 6 сентября.

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Об увольнении Резникова с должности объявил 3 сентября украинский президент Владимир Зеленский. Кадровые перестановки он объяснил тем, что министерство «нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом».

Депутат Железняк сообщал, что после отставки Резников займет должность посла Украины в Великобритании. Резников подал заявление об отставке в парламент и президенту 4 сентября, он занимал должность министра обороны с ноября 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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