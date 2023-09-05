Песков прокомментировал смену министра обороны Украины
Кадровые перестановки в правительстве Украины вряд ли могут повлиять на суть киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя увольнение министра обороны Украины Алексея Резникова.
«Не думаем, что сейчас какие-то назначения могут каким-то образом повлиять на суть киевского режима в целом. Эта суть пока, как представляется, остается без каких-либо изменений, в связи с чем можно только сожалеть», – сказал Песков.
Представитель Кремля отметил, что Москва не может комментировать новые назначения, поскольку это является внутренними делами Украины.
4 сентября Резников, занимавший должность министра обороны Украины с ноября 2021 г., подал в Верховную раду заявление об отставке. Он объяснил свое решение тем, что за 22 месяца его работы были выполнены «ключевые задачи, которые были обозначены при назначении».
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении министра обороны 3 сентября. Ранее депутат Рады Ярослав Железняк заявлял, что после отставки Резников займет должность посла Украины в Великобритании.
Пост министра обороны Украины займет бывший депутат Рады, председатель фонда госимущества Рустем Умеров. Кадровые перестановки Зеленский объяснил тем, что министерство «нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом».