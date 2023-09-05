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Песков прокомментировал смену министра обороны Украины

Ведомости

Кадровые перестановки в правительстве Украины вряд ли могут повлиять на суть киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя увольнение министра обороны Украины Алексея Резникова.

«Не думаем, что сейчас какие-то назначения могут каким-то образом повлиять на суть киевского режима в целом. Эта суть пока, как представляется, остается без каких-либо изменений, в связи с чем можно только сожалеть», – сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что Москва не может комментировать новые назначения, поскольку это является внутренними делами Украины.

4 сентября Резников, занимавший должность министра обороны Украины с ноября 2021 г., подал в Верховную раду заявление об отставке. Он объяснил свое решение тем, что за 22 месяца его работы были выполнены «ключевые задачи, которые были обозначены при назначении».

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении министра обороны 3 сентября. Ранее депутат Рады Ярослав Железняк заявлял, что после отставки Резников займет должность посла Украины в Великобритании.

Пост министра обороны Украины займет бывший депутат Рады, председатель фонда госимущества Рустем Умеров. Кадровые перестановки Зеленский объяснил тем, что министерство «нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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