Министром обороны Украины назначен распорядитель госимуществом

Министром обороны Украины назначен распорядитель госимуществомОтставку его предшественника можно подать США как борьбу с коррупцией, считают эксперты
Министр обороны Украины Алексей Резников 4 сентября подал в Верховную раду заявление об отставке. «Пройден непростой путь. От категорического отказа предоставлять Киеву переносные зенитные ракетные комплексы Stinger в ноябре 2021 г., когда я только был назначен на должность министра обороны, до предоставления современных танков, средств ПВО/ПРО, дальнобойных ракет, бронетехники и артиллерии», – перечислил свои достижения чиновник в письме к председателю Рады Руслану Стефанчуку. Резников возглавлял оборонное ведомство страны с ноября 2021 г. Его место в ближайшее время может занять глава фонда госимущества Рустем Умеров, он также подал в Раду заявление об уходе с занимаемой должности.
Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Резников должен покинуть свой пост, поскольку ведомство нуждается «в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом». «Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. Верховная рада хорошо знает этого человека, и он не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры», – объявил глава государства в своем Telegram-канале.
В тот же день депутаты парламента от партий «Голос» Ярослав Железняк и «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко предположили, что после отставки Резников может быть направлен послом Украины в Великобританию. Но сам чиновник в интервью порталу Babel сказал, что не в курсе подобных решений.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в офисе украинского президента написала, что отставка Резникова с поста министра могла быть связана с коррупцией при заключении оборонных контрактов. Собеседники издания отметили, что ВСУ не получили военных материалов на сумму $986 млн в сроки, указанные в контрактах. В качестве аргумента для ограничения военных поставок Украине американские чиновники ссылаются на взяточничество в Киеве, пишет издание. По данным газеты, на прошлой неделе представители Белого дома встречались с тремя высокопоставленными украинскими чиновниками, чтобы обсудить усилия по искоренению коррупции в стране.
В мае глава Государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева в интервью изданию «Главком» рассказала об «огромных» переплатах минобороны на госзакупках продовольствия и других товаров для армии, в том числе яиц. Накануне отставки Резникова 3 сентября оборонное ведомство подало иск против аудиторской службы о защите деловой репутации с требованием «опровергнуть эту недостоверную информацию», которая «транслирует нарративы российской пропаганды» о коррупции на Украине.
41-летний Умеров родился в семье крымских татар в советском Узбекистане, куда их переселили в период депортации народа в 1944 г. На родину он и его семья вернулись в годы перестройки в конце 1980-х гг. В 2019 г. он был избран депутатом парламента от партии «Голос». Умеров – один из сопредседателей «Крымской платформы», международного форума, в рамках которого участники обсуждают способы возвращения Крыма обратно в состав Украины. Он также много лет проработал советником депутата Мустафы Джемилева, председателя запрещенной в России организации Меджлиса крымскотатарского народа. А в сентябре 2022 г. возглавил фонд госимущества – ведомство, проводящее приватизацию госсобственности.
Умеров входил в состав делегации Украины на переговорах с Россией в Белоруссии в марте 2022 г. и участвовал в переговорах по созданию коридора через Черное море для экспорта украинского зерна, а также по обмену военнопленными.
Отставка Резникова на Украине произошла из-за давления стран Запада на украинское руководство, полагает политолог Александр Немцев. «В ближайшее время не исключена встреча Зеленского с американским президентом Джо Байденом. Поэтому украинскому президенту важно указать на виновника неудач ВСУ на фронтах, чтобы продолжать получать помощь из Вашингтона», – считает эксперт. При этом, отмечает политолог, Резников останется в обойме Зеленского и вскоре перейдет на новое место работы и против него не будут проводиться расследования по коррупционным делам.
С другой стороны, продолжает Немцев, граждане США недовольны, что деньги налогоплательщиков неэффективно расходуются на Украине, а часть из них оседает в карманах украинских чиновников. Поэтому команде Байдена в преддверии выборов важно продемонстрировать, что она не поддерживает коррупционеров, а делает ставку на Зеленского, который от них якобы избавляется, считает эксперт.
Назначение Умерова, по словам Немцева, имеет больше имиджевое значение. С начала боевых действий на Украине многие арабские страны и Иран оказывают поддержку Москве. «Новый министр, как полагают в Киеве, должен будет размыть эту поддержку, поскольку он сам мусульманин. Власти рассчитывают, что в этих странах он сможет поднять нарратив, что Украина активно выступает за возвращение крымских татар на свою историческую родину», – сказал эксперт.
При этом на новом посту Умерову не удастся смягчить проблему коррупции в ведомстве, продолжает Немцев: «Это типичное кумовское назначение, не имеющее стратегической задачи: его супруга давно работает с Зеленским». По словам эксперта, Анкара обвиняет Умерова в связях с опальным проповедником Фетхуллахом Гюленом и его организациями: «Так что это назначение может привести к осложнениям в украинско-турецких отношениях».
Никакого глобального смысла с точки зрения дальнейшего развития военной стратегии Украины замена Резникова на Умерова не принесет, считает старший научный сотрудник сектора Беларуси, Молдовы и Украины ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. Эксперт заметил, что назначение гражданского лица во главе оборонного ведомства – обычная практика во многих странах. Если бы целью было изменение хода боевых действий, то, как утверждает Офицеров-Бельский, Зеленский заменил бы командующего ВСУ Залужного.
Офицеров-Бельский предположил, что одной из причин кадровой перестановки могли быть разногласия между Резниковым и Зеленским по поводу необходимости проведения контрнаступления. С другой стороны, увольнение Резникова может негативно сказаться на качестве контактов с западными странами по линии поставок вооружений, так как с его уходом теряются и наработанные за последние два года личные контакты с европейскими и американскими чиновниками, резюмировал эксперт.