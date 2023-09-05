Министром обороны Украины назначен распорядитель госимуществом

41-летний Умеров родился в семье крымских татар в советском Узбекистане, куда их переселили в период депортации народа в 1944 г. На родину он и его семья вернулись в годы перестройки в конце 1980-х гг. В 2019 г. он был избран депутатом парламента от партии «Голос». Умеров – один из сопредседателей «Крымской платформы», международного форума, в рамках которого участники обсуждают способы возвращения Крыма обратно в состав Украины. Он также много лет проработал советником депутата Мустафы Джемилева, председателя запрещенной в России организации Меджлиса крымскотатарского народа. А в сентябре 2022 г. возглавил фонд госимущества – ведомство, проводящее приватизацию госсобственности.