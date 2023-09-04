Министр обороны Украины подал заявление об отставке

В 2023 г. минобороны Украины столкнулось с обвинениями в нарушениях при заключении военных контрактов и коррупции, пишет NYT. В частности, вовремя не было поставлено оружие на сумму $986 млн. Также на несколько месяцев задерживается и ряд других поставок, отмечает газета. Украинские СМИ также писали о переплатах минобороны за основные товары для армии, в том числе за яйца для питания военнослужащих, консервированные бобы и зимние пальто.