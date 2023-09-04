Министр обороны Украины подал заявление об отставке

Министр обороны Украины подал заявление об отставкеОб уходе Алексея Резникова накануне объявил президент Владимир Зеленский
Министр обороны Украины Алексей Резников подал в Верховную раду заявление об отставке. Об этом он сообщил в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
«Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную раду Украины заявление об отставке», – написал Резников.
В заявлении министр обороны пояснил, что подает в отставку в связи с тем, что за 22 месяца его работы были выполнены «ключевые задачи, которые были обозначены при назначении». По его словам, в минобороны Украины были проведены «реформы в сфере закупок, взяты на вооружение автоматизированные системы управления, проведен комплекс мер цифровой трансформации и налажено взаимодействие между структурами».
Резников уточнил, что также подал заявление об отставке президенту Украины. Он занимал пост министра обороны с ноября 2021 г.
3 сентября Зеленский сообщил об увольнении действующего министра обороны Украины. Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщал, что после отставки Резников займет должность посла Украины в Великобритании.
Пост министра обороны Украины займет бывший депутат Рады, председатель фонда госимущества Рустем Умеров. Кадровые перестановки Зеленский объяснил тем, что министерство «нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». Согласно Конституции Украины, назначение Умерова должно поддержать большинство голосов в парламенте. Президент Украины выразил уверенность, что Верховная рада одобрит его предложение.
The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных чиновников из администрации украинского президента указывает на несколько причин отставки Резникова. По данным газеты, власти Украины осознали необходимость смены руководства на фоне затягивания конфликта. Также на решение президента влияние оказала критика гражданского общества и СМИ из-за скандалов с контрактами. Другим важным фактором стала просьба самого Резникова уйти в отставку, утверждает источник.
В 2023 г. минобороны Украины столкнулось с обвинениями в нарушениях при заключении военных контрактов и коррупции, пишет NYT. В частности, вовремя не было поставлено оружие на сумму $986 млн. Также на несколько месяцев задерживается и ряд других поставок, отмечает газета. Украинские СМИ также писали о переплатах минобороны за основные товары для армии, в том числе за яйца для питания военнослужащих, консервированные бобы и зимние пальто.
Увольнение Резникова произошло также на фоне длящегося четвертый месяц украинского контрнаступления. Активные наступательные действия ВСУ ведут с начала июня, однако, как утверждают российские власти, контрнаступление не приносит Киеву достижения поставленных целей. Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что ВСУ несут большие потери, а все попытки наступления противника пресекаются.
По данным президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые он привел 17 августа, ВСУ с начала контрнаступления потеряли уже 45 000 человек убитыми и тяжело раненными. Минобороны РФ в предыдущий раз отчитывалось о потерях со стороны Украины 4 августа. По данным ведомства, с начала активных наступательных действий ВСУ потеряли более 43 000 военнослужащих.