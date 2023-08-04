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Политика

Минобороны: Украина с начала контрнаступления потеряла более 43 000 военнослужащих

Ведомости

С начала контрнаступления Украина потеряла более 43 000 военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. 

В ведомстве уточнили, что в приведенных цифрах не учитываются иностранные наемники, раненые и военнослужащие, ликвидированные в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах.

Кроме того, с начала наступательных действий вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 4900 единиц различного вооружения. В частности, российская армия уничтожила 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 танк и других боевых бронированных машин, включая 25 немецких Leopard, семь французских AMX и 21 американскую Bradley.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти субъекты вошли в состав России.

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ВСУ ведут активные наступательные действия с 4 июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии и указывали на большие потери противника. 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что с начала контрнаступления Украины потеряла свыше 26 000 военнослужащих.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 458 самолетов, 245 вертолетов, почти 5500 беспилотников, а также более 11 100 танков и других боевых бронированных машин ВСУ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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