Минобороны: Украина с начала контрнаступления потеряла более 43 000 военнослужащих
С начала контрнаступления Украина потеряла более 43 000 военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что в приведенных цифрах не учитываются иностранные наемники, раненые и военнослужащие, ликвидированные в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах.
Кроме того, с начала наступательных действий вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 4900 единиц различного вооружения. В частности, российская армия уничтожила 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 танк и других боевых бронированных машин, включая 25 немецких Leopard, семь французских AMX и 21 американскую Bradley.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти субъекты вошли в состав России.
ВСУ ведут активные наступательные действия с 4 июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии и указывали на большие потери противника. 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что с начала контрнаступления Украины потеряла свыше 26 000 военнослужащих.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 458 самолетов, 245 вертолетов, почти 5500 беспилотников, а также более 11 100 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.