Кроме того, с начала наступательных действий вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 4900 единиц различного вооружения. В частности, российская армия уничтожила 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 танк и других боевых бронированных машин, включая 25 немецких Leopard, семь французских AMX и 21 американскую Bradley.