СМИ сообщили о колоссальном числе раненых украинских военных при контрнаступлении

Один из медиков рассказал NYT, что число поступающих раненых было «колоссальным». По словам врачей, в ходе контрнаступления украинские военные получают в основном минные и осколочные ранения, тогда как пулевых ранений совсем немного. Армия Украины встречается с минными полями и сильным огнем российской артиллерии, а также атаками беспилотников.