СМИ сообщили о колоссальном числе раненых украинских военных при контрнаступлении
В расположенные недалеко от линии фронта на подконтрольной Украине территории Запорожской области временные медицинские пункты поступает колоссальное число раненых украинских военных. Об этом пишет The New York Times.
Газета подготовила репортаж из медицинских центров, расположенных рядом с фронтом, цель которых обеспечить военным помощь в течение 25 минут после ранения. На этом этапе состояние пострадавших солдат должны стабилизировать для дальнейшей эвакуации.
Один из медиков рассказал NYT, что число поступающих раненых было «колоссальным». По словам врачей, в ходе контрнаступления украинские военные получают в основном минные и осколочные ранения, тогда как пулевых ранений совсем немного. Армия Украины встречается с минными полями и сильным огнем российской артиллерии, а также атаками беспилотников.
NYT пишет, что украинское правительство не публикует данные о потерях, но западные официальные лица заявили, что число погибших и раненых значительно превышает 100 000.
ВСУ начали активные наступательные действия 4 июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии. По данным Минобороны, которые приводил министр Сергей Шойгу в июле, с начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 26 000 человек.
29 июля президент России Владимир Путин рассказал, что ВСУ из-за потери большого количества техники стали менять тактику в ходе контрнаступления. По его словам, ВСУ подвозят солдат к линии боевого соприкосновения на бронированной технике, но затем боевые машины уходят, а украинские военнослужащие продолжают атаковать пешком, что ведет к росту потерь личного состава.