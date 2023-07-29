Путин рассказал об изменении тактики ВСУ в ходе контрнаступления
Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за потери большого количества техники стали менять тактику в ходе контрнаступления, заявил президент России Владимир Путин в ходе круглого стола с журналистами.
По словам президента, ВСУ подвозят солдат к линии боевого соприкосновения на бронированной технике, но затем боевые машины уходят, а украинские военнослужащие продолжают атаковать пешком, что ведет к росту потерь личного состава.
«Потери несут в живой силе большие именно в силу изменения тактики: личный состав подвозят, выбрасывают, техника исчезает, в пешем порядке идут в атаку», – сказал президент, отвечая на вопросы журналистов.
Путин добавил, что с 4 июля ВСУ потеряли 415 танков и более 1300 бронированных машин разного класса, примерно 2/3 – западного производства. Глава государства также напомнил, что российские военные не только обороняются – на некоторых участках они переходят в наступление и захватывают более выгодные рубежи.
ВСУ начали активные наступательные действия 4 июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии. По данным Минобороны, которые приводил министр Сергей Шойгу в июле, с начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 26 000 человек.
Военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории после проведения референдумов вошли в состав России.