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Политика

Путин рассказал об изменении тактики ВСУ в ходе контрнаступления

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за потери большого количества техники стали менять тактику в ходе контрнаступления, заявил президент России Владимир Путин в ходе круглого стола с журналистами.

По словам президента, ВСУ подвозят солдат к линии боевого соприкосновения на бронированной технике, но затем боевые машины уходят, а украинские военнослужащие продолжают атаковать пешком, что ведет к росту потерь личного состава.

«Потери несут в живой силе большие именно в силу изменения тактики: личный состав подвозят, выбрасывают, техника исчезает, в пешем порядке идут в атаку», – сказал президент, отвечая на вопросы журналистов.

Путин добавил, что с 4 июля ВСУ потеряли 415 танков и более 1300 бронированных машин разного класса, примерно 2/3 – западного производства. Глава государства также напомнил, что российские военные не только обороняются – на некоторых участках они переходят в наступление и захватывают более выгодные рубежи.

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ВСУ начали активные наступательные действия 4 июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии. По данным Минобороны, которые приводил министр Сергей Шойгу в июле, с начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 26 000 человек.

Военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории после проведения референдумов вошли в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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