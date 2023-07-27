Путин сообщил о потерях украинской армии
В зоне спецоперации боевые действия в последние дни активизировались, основной удар ВСУ идет на Запорожском направлении. Об этом заявил президент России Владимир Путин на полях саммита Россия – Африка журналистам. Отрывок комментария опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Путин уточнил, что «ни на одном из участков противник успеха не имел», а все попытки контрнаступления остановлены.
«Противник отброшен с большими потерями. <…> У противника очень большие потери личного состава. Свыше 200 человек. К сожалению, без потерь не обошлось и у нас, но разница колоссальная. В разы. Более чем в 10 раз у нас меньше, чем у противника», – заявил Путин.
«Вчера шли серьезные боевые действия в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, 71-го полка 42-й дивизии и 58-й армии Южного военного округа. Без всякого преувеличения могу сказать, что наши солдаты и офицеры продемонстрировали лучшие примеры массового героизма», – уточнил президент.
По его словам, против них применили большое количество бронетехники – 50 единиц, из них 39 единиц, включая 26 танков и 13 бронемашин, были уничтожены. «Причем 60% были уничтожены силами вышеназванных подразделений, 40% – летчиками боевой авиации», – уточнил Путин.
По поручению президента в зоне боевых действий будут вручены награды этим подразделениям. Также Путин предложил присвоить этим подразделениям почетные наименования.
ВСУ начали активные наступательные действия 4 июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов у украинской армии. По данным Минобороны, которые приводил министр Сергей Шойгу в июле, с начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 26 000 человек.
23 июля во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Путин сообщил, что контрнаступление Украины провалилось, а ВСУ несут потери «из-за своей глупости». При этом российский лидер отметил, что потери украинской армии уже превышают 26 000 человек.
О потерях России в ходе спецоперации на Украине Минобороны сообщало только три раза. В сентябре 2022 г. ведомство рассказало, что потери Вооруженных сил России с начала спецоперации составили 5937 человек. В первый раз Минобороны назвало число погибших 2 марта, спустя неделю после начала спецоперации. Тогда было известно о 498 погибших российских военнослужащих. Затем 25 марта было сказано о 1351 погибшем к тому моменту.