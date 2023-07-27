Путин сообщил о потерях украинской армии

О потерях России в ходе спецоперации на Украине Минобороны сообщало только три раза. В сентябре 2022 г. ведомство рассказало, что потери Вооруженных сил России с начала спецоперации составили 5937 человек. В первый раз Минобороны назвало число погибших 2 марта, спустя неделю после начала спецоперации. Тогда было известно о 498 погибших российских военнослужащих. Затем 25 марта было сказано о 1351 погибшем к тому моменту.