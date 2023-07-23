Владимир Путин заявил о провале контрнаступления украинской армии

В тот же день помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина несет значительные потери в ходе контрнаступления. По его словам, оно «идет тяжело». В середине июля The New York Times со ссылкой на неназванных западных чиновников сообщила, что в течение первых недель контрнаступления ВСУ потеряли до 20% используемых вооружений. По данным газеты, из-за больших потерь ВСУ были вынуждены сменить тактику, они стали больше применять артиллерию и дальнобойные ракеты. В результате это замедлило темпы боевых действий, но потери удалось сократить до 10%.