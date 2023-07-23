Владимир Путин заявил о провале контрнаступления украинской армии

Владимир Путин заявил о провале контрнаступления украинской армииПо мнению президента, ВСУ несут потери «из-за своей глупости»
Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что контрнаступление Украины провалилось, передает «РИА Новости». 23 июля Путин и Лукашенко встретились в Константиновском дворце в Стрельне.
«Контрнаступления нет», – сказал в ходе встречи Лукашенко.
Путин на это ответил: «Оно есть, но оно провалилось».
Путин в ходе встречи заявил, что за прошедшие сутки в зоне спецоперации было уничтожено рекордное количество техники, которую иностранные государства поставили Украине. По данным Лукашенко, за один бой были уничтожены более 15 танков Leopard и свыше 20 БМП Bradley. «Иностранных, пожалуй, столько не уничтожали за один день», – сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).
Лукашенко также привел данные США о потерях личного состава украинских войск – 26 000 человек. «Больше, уже больше», – отметил российский президент.
Он коснулся и темы наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне Киева. Они, по мнению Путина, несут значительные потери «из-за своей глупости».
«Во всяком случае, общественность стран, правительства которых посылают людей в зону боевых действий, общественность этих стран тоже должна знать о том, что там происходит. И мы будем доводить это до людей с тем, чтобы они давали оценку действиям своих правителей», – сказал он.
Встречу президентов ранее анонсировали в Кремле. Сообщалось, что стороны обсудят «актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства».
ВСУ начали активные наступательные действия 4 июня. Путин 9 июня заявил, что контрнаступление ВСУ совершенно точно началось, однако украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке. 16 июня во время пленарной сессии ПМЭФа он сообщил, что потери ВСУ в десять раз превышают российские.
По данным Минобороны, которые приводил министр Сергей Шойгу в июле, с начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 26 000 человек.
21 июля Путин заявил, что Киев не может добиться каких-либо результатов при контрнаступлении, ему в этом не помогают ни поставляемая Западом техника, ни тысячи иностранных наемников. По его словам, «при самоубийственных атаках» Украина потеряла десятки тысяч солдат. В результате в стране практически полностью исчерпан мобилизационный ресурс. «У людей на Украине все чаще возникает законный вопрос: ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие? Постепенно, медленно приходит отрезвление», – говорил он.
В тот же день помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина несет значительные потери в ходе контрнаступления. По его словам, оно «идет тяжело». В середине июля The New York Times со ссылкой на неназванных западных чиновников сообщила, что в течение первых недель контрнаступления ВСУ потеряли до 20% используемых вооружений. По данным газеты, из-за больших потерь ВСУ были вынуждены сменить тактику, они стали больше применять артиллерию и дальнобойные ракеты. В результате это замедлило темпы боевых действий, но потери удалось сократить до 10%.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр в конце июня говорила, что Киев сталкивается с «бешеным» сопротивлением ВС России, а на некоторых направлениях наступательные действия ведет именно российская сторона.