Путин сообщил об отсутствии результатов украинского контрнаступления
Киев не может добиться каких-либо результатов при контрнаступлении, ему в этом не помогают ни поставляемая Западом техника, ни тысячи иностранных наемников. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности России.
«Западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления. <...> Результатов, во всяком случае пока, нет. Не помогают ни колоссальные ресурсы, ни поставки западного оружия, ни направление тысяч иностранных наемников и советников», – сказал он.
По словам Путина, «при самоубийственных атаках» Украина потеряла десятки тысяч солдат. В результате в стране практически полностью исчерпан мобилизационный ресурс. «У людей на Украине все чаще возникает законный вопрос: ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие? Постепенно, медленно приходит отрезвление», – добавил он.
Глава государства отметил, что техника, которая поставляется на Украину, горит. По словам Путина, зачастую «по своим тактико-техническим данным она даже уступает некоторым образцам вооружения еще советского производства».
При этом на Западе не хватает мощностей, чтобы быстро восполнить расход техники, отметил президент. «Натовские арсеналы и запасы старого советского оружия в некоторых государствах уже в значительной степени опустошены. Во-вторых, имеющиеся производственные мощности на Западе не позволяют быстро восполнить расход резервов, техники и боеприпасов. Нужны дополнительные, причем большие, ресурсы и время», – добавил Путин.
Президент допустил, что западные страны могут направить на Украину дополнительные единицы техники, но это приведет только к затягиванию конфликта. «Да, конечно, западное вооружение можно еще дополнительно поставить и бросить в бой. Это, конечно, наносит нам определенный ущерб и затягивает конфликт», – отметил он.
Вместе с тем Путин отметил профессионализм российского командования в зоне спецоперации. Он подчеркнул, что солдаты и офицеры выполняют свой долг мужественно и героически.
Российские власти сообщали, что ВСУ начали наступательные действия 4 июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов украинской армии, а Путин 9 июня подчеркнул, что Украине не удается добиться поставленных целей ни на одном участке. 16 июня во время пленарной сессии ПМЭФа президент сообщил, что потери ВСУ в десять раз превышают российские. По данным Минобороны, которые приводил министр Сергей Шойгу в июле, с начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 26 000 человек.