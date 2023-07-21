Путин сообщил об отсутствии результатов украинского контрнаступления

Российские власти сообщали, что ВСУ начали наступательные действия 4 июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов украинской армии, а Путин 9 июня подчеркнул, что Украине не удается добиться поставленных целей ни на одном участке. 16 июня во время пленарной сессии ПМЭФа президент сообщил, что потери ВСУ в десять раз превышают российские. По данным Минобороны, которые приводил министр Сергей Шойгу в июле, с начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 26 000 человек.