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Политика

Путин сообщил об отсутствии результатов украинского контрнаступления

Ведомости

Киев не может добиться каких-либо результатов при контрнаступлении, ему в этом не помогают ни поставляемая Западом техника, ни тысячи иностранных наемников. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания с членами Совета безопасности России. 

«Западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления. <...> Результатов, во всяком случае пока, нет. Не помогают ни колоссальные ресурсы, ни поставки западного оружия, ни направление тысяч иностранных наемников и советников», – сказал он. 

По словам Путина, «при самоубийственных атаках» Украина потеряла десятки тысяч солдат. В результате в стране практически полностью исчерпан мобилизационный ресурс. «У людей на Украине все чаще возникает законный вопрос: ради чего, ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие? Постепенно, медленно приходит отрезвление», – добавил он.

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Глава государства отметил, что техника, которая поставляется на Украину, горит. По словам Путина, зачастую «по своим тактико-техническим данным она даже уступает некоторым образцам вооружения еще советского производства». 

При этом на Западе не хватает мощностей, чтобы быстро восполнить расход техники, отметил президент. «Натовские арсеналы и запасы старого советского оружия в некоторых государствах уже в значительной степени опустошены. Во-вторых, имеющиеся производственные мощности на Западе не позволяют быстро восполнить расход резервов, техники и боеприпасов. Нужны дополнительные, причем большие, ресурсы и время», – добавил Путин.

Президент допустил, что западные страны могут направить на Украину дополнительные единицы техники, но это приведет только к затягиванию конфликта. «Да, конечно, западное вооружение можно еще дополнительно поставить и бросить в бой. Это, конечно, наносит нам определенный ущерб и затягивает конфликт», – отметил он. 

Вместе с тем Путин отметил профессионализм российского командования в зоне спецоперации. Он подчеркнул, что солдаты и офицеры выполняют свой долг мужественно и героически.

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Российские власти сообщали, что ВСУ начали наступательные действия  4 июня. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов украинской армии, а Путин 9 июня подчеркнул, что Украине не удается добиться поставленных целей ни на одном участке. 16 июня во время пленарной сессии ПМЭФа президент сообщил, что потери ВСУ в десять раз превышают российские. По данным Минобороны, которые приводил министр Сергей Шойгу в июле, с начала контрнаступления ВСУ потеряли свыше 26 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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