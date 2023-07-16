Владимир Путин положительно оценил ход спецоперации на Украине

Владимир Путин положительно оценил ход спецоперации на УкраинеПрезидент заявил об отсутствии успехов контрнаступления ВСУ
Президент России Владимир Путин положительно оценивает ход военной спецоперации на Украине. Об этом глава государства заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Зарубин спросил Путина, как тот оценивает ход спецоперации с учетом продолжающегося контрнаступления Украины.
«Положительно. Войска наши ведут себя героически, на некоторых участках и в наступление сами переходят. Неожиданно для противника забирают наиболее выгодные позиции, высотки и т. д. А все попытки противника прорвать нашу оборону – а это задача в том числе с использованием стратегических резервов – они не увенчались успехом за все время наступления. Противник успеха не имеет!» — сказал президент.
Президент при этом не стал говорить о дальнейших задачах российской армии. «Это я вам скажу отдельно, когда камеры будут выключены», — заявил Путин.
ВСУ начали наступательные действия с 4 июня, сообщали российские власти. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов украинской армии, а Путин 9 июня подчеркнул, что Украине не удается добиться поставленных целей ни на одном участке. 16 июня во время пленарной сессии ПМЭФа президент сообщил, что потери ВСУ в десять раз превышают российские.
По данным министра обороны Сергея Шойгу, которые он привел в июле, украинская армия потеряла свыше 26 000 военных с начала своего контрнаступления. ВСУ также лишились порядка 3000 единиц различного вооружения. Затем в США признали, что в течение первых недель контрнаступления Киев потерял до 20% используемых вооружений.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя называл контрнаступление Украины «самоубийственным». Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на фоне отсутствия успехов у украинских войск в рамках проводимого контрнаступления призвал дожидаться результатов в августе или сентябре.