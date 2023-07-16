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Владимир Путин положительно оценил ход спецоперации на Украине

Президент заявил об отсутствии успехов контрнаступления ВСУ
Полина Худякова
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин положительно оценивает ход военной спецоперации на Украине. Об этом глава государства заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Зарубин спросил Путина, как тот оценивает ход спецоперации с учетом продолжающегося контрнаступления Украины.

«Положительно. Войска наши ведут себя героически, на некоторых участках и в наступление сами переходят. Неожиданно для противника забирают наиболее выгодные позиции, высотки и т. д. А все попытки противника прорвать нашу оборону – а это задача в том числе с использованием стратегических резервов – они не увенчались успехом за все время наступления. Противник успеха не имеет!» — сказал президент.

Президент при этом не стал говорить о дальнейших задачах российской армии. «Это я вам скажу отдельно, когда камеры будут выключены», — заявил Путин.

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ВСУ начали наступательные действия с 4 июня, сообщали российские власти. В Кремле неоднократно заявляли об отсутствии успехов украинской армии, а Путин 9 июня подчеркнул, что Украине не удается добиться поставленных целей ни на одном участке. 16 июня во время пленарной сессии ПМЭФа президент сообщил, что потери ВСУ в десять раз превышают российские.

По данным министра обороны Сергея Шойгу, которые он привел в июле, украинская армия потеряла свыше 26 000 военных с начала своего контрнаступления. ВСУ также лишились порядка 3000 единиц различного вооружения. Затем в США признали, что в течение первых недель контрнаступления Киев потерял до 20% используемых вооружений.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя называл контрнаступление Украины «самоубийственным». Секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на фоне отсутствия успехов у украинских войск в рамках проводимого контрнаступления призвал дожидаться результатов в августе или сентябре.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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