Владимир Путин положительно оценил ход спецоперации на Украине

«Положительно. Войска наши ведут себя героически, на некоторых участках и в наступление сами переходят. Неожиданно для противника забирают наиболее выгодные позиции, высотки и т. д. А все попытки противника прорвать нашу оборону – а это задача в том числе с использованием стратегических резервов – они не увенчались успехом за все время наступления. Противник успеха не имеет!» — сказал президент.