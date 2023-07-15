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Политика

В США признали, что ВСУ потеряли до 20% вооружений в начале контрнаступления

Ведомости

В течение первых недель так называемого контрнаступления вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 20% используемых вооружений, пишет The New York Times со ссылкой на неназванных западных чиновников.

«За первые две недели изнурительной украинской контратаки, до 20% вооружений, развернутых на поле боя, были уничтожены или получили повреждения, говорят американские и европейские чиновники. Потери включают в себя некоторые мощные западные боевые машины – танки и бронетранспортеры – на которые рассчитывали украинцы», – сообщает газета.

Из-за больших потерь ВСУ были вынуждены сменить тактику, они стали больше применять артиллерию и дальнобойные ракеты. В результате это замедлило темпы боевых действий, но потери удалось сократить до 10%.

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Издание отмечает, что у России было много времени для того, чтобы подготовиться к обороне, чем во многом и обусловлены серьезные потери Украины, которые она несет в ходе контрнаступления.

Военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории после проведения референдумов вошли в состав России.

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Согласно данным Министерства обороны РФ, приведенным в сводке о ходе спецоперации от 15 июля, с начала боевых действий Вооруженными силами России уничтожено 455 самолетов, 242 вертолета, 5015 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10711 танков и других боевых бронированных машин, 1138 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5462 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11678 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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