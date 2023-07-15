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Вооруженные силы России за сутки отразили 17 атак ВСУ на донецком направлении

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России за последние сутки в ходе боев отразили 17 атак украинской армии в разных районах донецкого направления, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«На Донецком направлении в результате слаженных и мужественных действий подразделений «Южной» группировки войск успешно отражены семнадцать атак противника в районах населенных пунктов Северное, Курдюмовка, Новомихайловка, Марьинка, Клещеевка, Малоильиновка Донецкой народной республики и Белогоровка Луганской Народной Республики», – говорится в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Как уточнили в оборонном ведомстве, потери врага на данном направлении составили до 315 военнослужащих и несколько единиц техники.

Потери Украины на краснолиманском направлении составили до 70 военнослужащих, потери ВСУ на южно-донецком и запорожском наплавлениях Минобороны оценило в до 210 солдат. Так же было уничтожено несколько единиц боевой техники противника.

Согласно сводке, на купянском направлении Украина потеряла до 20 военных, а на херсонском – до 30, а также боевую технику.

Военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории после проведения референдумов вошли в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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