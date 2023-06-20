В Пентагоне назвали потери ВСУ при контрнаступлении частью конфликта
США изначально осознавали, что контрнаступление ВСУ будет тяжелым, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх журналистам. Потери украинской стороны при осуществлении наступательных действий она оценила как часть украинского конфликта.
«Мы брали в расчет потери и знали, что на поле боя будут потери. Это является печальной частью этой войны», – заявила представитель американского военного ведомства (цитата по «РИА Новости»).
При этом Пентагон уверен, что у ВСУ достаточно западного вооружения для проведения наступления, подчеркнула Сингх.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр в свою очередь сообщила, что ВСУ в ходе наступления сталкиваются с «бешеным» сопротивлением ВС России, а на некоторых направлениях наступательные действия ведет именно российская сторона. При этом «главный удар еще впереди», написала она в своем Telegram-канале.
ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня. Президент России Владимир Путин 9 июня заявил, что контрнаступление ВСУ совершенно точно началось, однако украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке. 16 июня во время пленарной сессии ПМЭФа Путин сообщил, что потери ВСУ в десять раз превышают российские.
По данным Минобороны на 14 июня, с начала наступательных действий ВСУ потеряли 7500 человек убитыми и ранеными. 13 июня на встрече с военкорами Путин рассказал, что Киев начиная с 4 июня мог потерять до 30% от поставленной из-за рубежа техники при попытке масштабного контрнаступления. По его данным, с того момента ВСУ потеряли 160 танков и 360 бронемашин.
Сегодня, 20 июня, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об отражении ВС РФ 263 атак с начала контрнаступления 4 июня, добавив, что своих целей Киев не достиг. По его словам, ВСУ продолжают предпринимать попытки наступления на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях, используя при этом большое количество западного оружия.