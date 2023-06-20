Газета
Политика

В Пентагоне назвали потери ВСУ при контрнаступлении частью конфликта

Ведомости

США изначально осознавали, что контрнаступление ВСУ будет тяжелым, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх журналистам. Потери украинской стороны при осуществлении наступательных действий она оценила как часть украинского конфликта.

«Мы брали в расчет потери и знали, что на поле боя будут потери. Это является печальной частью этой войны», – заявила представитель американского военного ведомства (цитата по «РИА Новости»).

При этом Пентагон уверен, что у ВСУ достаточно западного вооружения для проведения наступления, подчеркнула Сингх.

Ранее по теме: Шойгу: военные отразили 263 попытки атаки ВСУ с начала контрнаступления

Замминистра обороны Украины Анна Маляр в свою очередь сообщила, что ВСУ в ходе наступления сталкиваются с «бешеным» сопротивлением ВС России, а на некоторых направлениях наступательные действия ведет именно российская сторона. При этом «главный удар еще впереди», написала она в своем Telegram-канале.

ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня. Президент России Владимир Путин 9 июня заявил, что контрнаступление ВСУ совершенно точно началось, однако украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке. 16 июня во время пленарной сессии ПМЭФа Путин сообщил, что потери ВСУ в десять раз превышают российские.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

По данным Минобороны на 14 июня, с начала наступательных действий ВСУ потеряли 7500 человек убитыми и ранеными. 13 июня на встрече с военкорами Путин рассказал, что Киев начиная с 4 июня мог потерять до 30% от поставленной из-за рубежа техники при попытке масштабного контрнаступления. По его данным, с того момента ВСУ потеряли 160 танков и 360 бронемашин.

Сегодня, 20 июня, министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об отражении ВС РФ 263 атак с начала контрнаступления 4 июня, добавив, что своих целей Киев не достиг. По его словам, ВСУ продолжают предпринимать попытки наступления на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях, используя при этом большое количество западного оружия.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных