Шойгу: военные отразили 263 попытки атаки ВСУ с начала контрнаступления
Военнослужащие России отразили 263 попытки атаки ВСУ на позиции российской армии с начала контрнаступления 4 июня, противник своих целей не достиг. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.
«С 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских войск. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты, противник целей не достиг», – сказал он.
Шойгу также заявил, что ВСУ продолжают предпринимать попытки наступления на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях, используя при этом большое количество западного оружия. В этих атаках также принимают участие элитные соединения, которые проходили обучение у специалистов НАТО.
ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня. Президент России Владимир Путин 9 июня заявил, что контрнаступление ВСУ совершенно точно началось, однако украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке. 16 июня во время пленарной сессии ПМЭФа Путин сообщил, что потери ВСУ в десять раз превышают российские.
По данным Минобороны на 14 июня, с начала наступательных действий ВСУ потеряли 7500 человек убитыми и ранеными. 13 июня на встрече с военкорами Путин рассказал, что Киев начиная с 4 июня мог потерять до 30% от поставленной из-за рубежа техники при попытке «масштабного» контрнаступления. По его данным, с того момента ВСУ потеряли 160 танков и 360 бронемашин.