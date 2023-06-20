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Шойгу: военные отразили 263 попытки атаки ВСУ с начала контрнаступления

Ведомости

Военнослужащие России отразили 263 попытки атаки ВСУ на позиции российской армии с начала контрнаступления 4 июня, противник своих целей не достиг. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.

«С 4 июня ВСУ предприняли 263 атаки позиций российских войск. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты, противник целей не достиг», – сказал он. 

Шойгу также заявил, что ВСУ продолжают предпринимать попытки наступления на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях, используя при этом большое количество западного оружия. В этих атаках также принимают участие элитные соединения, которые проходили обучение у специалистов НАТО.

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ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня. Президент России Владимир Путин 9 июня заявил, что контрнаступление ВСУ совершенно точно началось, однако украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке. 16 июня во время пленарной сессии ПМЭФа Путин сообщил, что потери ВСУ в десять раз превышают российские.

По данным Минобороны на 14 июня, с начала наступательных действий ВСУ потеряли 7500 человек убитыми и ранеными. 13 июня на встрече с военкорами Путин рассказал, что Киев начиная с 4 июня мог потерять до 30% от поставленной из-за рубежа техники при попытке «масштабного» контрнаступления. По его данным, с того момента ВСУ потеряли 160 танков и 360 бронемашин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных