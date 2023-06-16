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Путин: потери ВСУ при контрнаступлении более чем в 10 раз превышают российские

Ведомости

Потери Украины в ходе контрнаступления превышают потери Вооруженных сил России более чем в 10 раз. Об этом российский президент Владимир Путин рассказал во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Действительно, потери у них очень большие, больше даже чем 1 к 10 по сравнению с российской армией. Это факт», – сказал глава государства, отвечая на вопрос модератора.

Путин отметил, что потери военной техники ВСУ также растут. Всего, по его данным, с начала контрнаступления российская армия уничтожила 186 танков и 418 бронемашин. Российский лидер добавил, что такими темпами скоро у Украины не останется собственной техники. «Так долго не повоюешь», – сказал он. В то же время российский ОПК работает в 2–3 смены. По словам президента, выпуск наиболее востребованной военной продукции увеличен в 10 раз.

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Президент заявил, что украинские военные «прямо сейчас» атакуют российские позиции на Временском, Запорожском направлениях. Он подчеркнул, что бой идет «в данный момент времени», и уточнил, что ВСУ уже потеряли несколько танков. Путин выразил уверенность, что у украинской армии «шансов здесь нет».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории после проведения референдумов вошли в состав России. С 19 октября в регионах введено военное положение. 

ВСУ ведут наступательные действия с 4 июня. Путин 9 июня заявил, что контрнаступление ВСУ совершенно точно началось, однако украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке. По данным Минобороны на 14 июня, с начала наступательных действий ВСУ потеряли 7500 человек убитыми и ранеными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных