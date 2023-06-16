Путин: потери ВСУ при контрнаступлении более чем в 10 раз превышают российские

Путин отметил, что потери военной техники ВСУ также растут. Всего, по его данным, с начала контрнаступления российская армия уничтожила 186 танков и 418 бронемашин. Российский лидер добавил, что такими темпами скоро у Украины не останется собственной техники. «Так долго не повоюешь», – сказал он. В то же время российский ОПК работает в 2–3 смены. По словам президента, выпуск наиболее востребованной военной продукции увеличен в 10 раз.