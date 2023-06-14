Минобороны рассказало о потерях ВСУ с начала контрнаступления
Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) с 4 июня на линии боевого соприкосновения составили 7500 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке.
«Всего с 4 июня украинские вооруженные силы потеряли только на линии боевого соприкосновения около 7500 человек убитыми и ранеными, не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории», – рассказали в министерстве.
В оборонном ведомстве отметили, что ВСУ за последние сутки пытались вести наступление на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях, но не имели успеха и понесли «значительные» потери. Ночью российские войска высокоточным оружием большой дальности атаковали места сосредоточения резервов украинской армии и наемников, склад боеприпасов и иностранные вооружения.
В течение суток ПВО перехватило две ракеты Storm Shadow и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS.
ВСУ ведут активные наступательные действия с 4 июня. В ночь на 5 июня Минобороны сообщило о крупномасштабном наступлении украинской армии на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. 8 июня президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление точно началось, но украинская армия не добилась поставленных целей ни на одном участке «благодаря мужеству российских солдат». Президент добавил, что в последние дни потери украинских войск превышают «классический показатель».
Накануне, 13 июня, на встрече с военкорами Путин рассказал, что при попытке «масштабного» контрнаступления Украина потеряла 160 танков и 360 бронемашин. Он также уточнил, что Киев мог потерять до 30% от поставленной из-за рубежа техники.