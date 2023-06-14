Газета
Политика

Минобороны рассказало о потерях ВСУ с начала контрнаступления

Ведомости

Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) с 4 июня на линии боевого соприкосновения составили 7500 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке.

«Всего с 4 июня украинские вооруженные силы потеряли только на линии боевого соприкосновения около 7500 человек убитыми и ранеными, не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории», – рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве отметили, что ВСУ за последние сутки пытались вести наступление на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях, но не имели успеха и понесли «значительные» потери. Ночью российские войска высокоточным оружием большой дальности атаковали места сосредоточения резервов украинской армии и наемников, склад боеприпасов и иностранные вооружения.

В течение суток ПВО перехватило две ракеты Storm Shadow и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS.

ВСУ ведут активные наступательные действия с 4 июня. В ночь на 5 июня Минобороны сообщило о крупномасштабном наступлении украинской армии на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. 8 июня президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление точно началось, но украинская армия не добилась поставленных целей ни на одном участке «благодаря мужеству российских солдат». Президент добавил, что в последние дни потери украинских войск превышают «классический показатель».

Накануне, 13 июня, на встрече с военкорами Путин рассказал, что при попытке «масштабного» контрнаступления Украина потеряла 160 танков и 360 бронемашин. Он также уточнил, что Киев мог потерять до 30% от поставленной из-за рубежа техники.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных