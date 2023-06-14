Минобороны рассказало о потерях ВСУ с начала контрнаступления

ВСУ ведут активные наступательные действия с 4 июня. В ночь на 5 июня Минобороны сообщило о крупномасштабном наступлении украинской армии на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. 8 июня президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление точно началось, но украинская армия не добилась поставленных целей ни на одном участке «благодаря мужеству российских солдат». Президент добавил, что в последние дни потери украинских войск превышают «классический показатель».