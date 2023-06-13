Что Владимир Путин сказал о ходе военной операции. Главное

Украина потеряла 160 танков и 360 бронемашин при попытке «масштабного» контрнаступления, которое Киев ведет с 4 июня. «Это только то, что мы видим. Есть еще потери, которые мы не видим, которые наносятся высокоточным оружием большой дальности по скоплениям личного состава и техники. Так что на самом деле их больше, этих потерь, со стороны Украины», – заявил президент, уточнив, что Киев мог потерять до 30% от поставленной из-за рубежа техники. «Ни на одном из участков противник успеха не имел. У них большие потери», – подытожил Путин. Он напомнил, что, поставляя вооружение, Запад нарушает международное право, но чиновники предпочитают этого не замечать и, напротив, гордятся этим.