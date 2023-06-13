Газета
Политика

Что Владимир Путин сказал о ходе военной операции. Главное

Президент встретился с военкорами перед ПМЭФом
Инна Гресева
Пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин встретился 13 июня с военкорами в Кремле. В ходе встречи глава государства ответил на вопросы журналистов о ходе и целях специальной военной операции на Украине, отечественном военно-промышленном комплексе и потерях противника.

Путин заявил, что цели специальной военной операции на Украине носят фундаментальный характер, но они могут меняться в соответствии с текущей ситуацией. Он уточнил, что спецоперация – это ответ на пересечение «красных линий».

Необходимо укреплять российскую границу, отметил президент. «Наверняка, если кто-то из вас там работает, вы видите, что этот процесс идет, идет достаточно быстро, и эта задача тоже будет решена – укрепление границы», – отметил он. Что касается борьбы с беспилотниками, которые все чаще применяются Украиной для атак на приграничные регионы, то президент уверен, что эта проблема решаема, а города защищены от таких атак.

Путин отметил, что Украина атакует приграничные регионы, чтобы отвлечь российские войска и отвести часть подразделений, которые считаются наиболее важными и критическими с точки зрения возможного наступления вооруженных сил Украины. «Нам нет необходимости это делать, но, конечно, мы должны обезопасить наших граждан», – уточнил президент.

Украина потеряла 160 танков и 360 бронемашин при попытке «масштабного» контрнаступления, которое Киев ведет с 4 июня. «Это только то, что мы видим. Есть еще потери, которые мы не видим, которые наносятся высокоточным оружием большой дальности по скоплениям личного состава и техники. Так что на самом деле их больше, этих потерь, со стороны Украины», – заявил президент, уточнив, что Киев мог потерять до 30% от поставленной из-за рубежа техники. «Ни на одном из участков противник успеха не имел. У них большие потери», – подытожил Путин. Он напомнил, что, поставляя вооружение, Запад нарушает международное право, но чиновники предпочитают этого не замечать и, напротив, гордятся этим.

Путин признал, что российской армии не хватает многих вещей, в том числе боеприпасов, БПЛА, средств связи. Однако спецоперация дала понимание, как донастроить ОПК, чтобы армия стала лучшей в мире. При этом Путин обратил внимание, что в России вскрылись «паркетные генералы», но они очень быстро показали свою неэффективность, позволив продвинуться нужным людям.

Ранее по теме: Путин: отправлять срочников в зону спецоперации не планируется

Отвечая на вопрос о частных военных компаниях, президент отметил, что нужно все привести в соответствие со здравым смыслом, сложившейся практикой и законом.

Путин заявил, что в России нет необходимости вводить военное положение. Проводить новую мобилизацию в стране также не планируют. «За прошедшую неделю 9500 человек подписало контракт. Никакой необходимости в мобилизации, конечно, нет», – уточнил Путин. Он, задав риторический вопрос о необходимости возвращать войска к Киеву, добавил, что мобилизация зависит от целей, но сегодня такой необходимости нет.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных