Что Владимир Путин сказал о ходе военной операции. Главное

Что Владимир Путин сказал о ходе военной операции. ГлавноеПрезидент встретился с военкорами перед ПМЭФом
Президент России Владимир Путин встретился 13 июня с военкорами в Кремле. В ходе встречи глава государства ответил на вопросы журналистов о ходе и целях специальной военной операции на Украине, отечественном военно-промышленном комплексе и потерях противника.
Путин заявил, что цели специальной военной операции на Украине носят фундаментальный характер, но они могут меняться в соответствии с текущей ситуацией. Он уточнил, что спецоперация – это ответ на пересечение «красных линий».
Необходимо укреплять российскую границу, отметил президент. «Наверняка, если кто-то из вас там работает, вы видите, что этот процесс идет, идет достаточно быстро, и эта задача тоже будет решена – укрепление границы», – отметил он. Что касается борьбы с беспилотниками, которые все чаще применяются Украиной для атак на приграничные регионы, то президент уверен, что эта проблема решаема, а города защищены от таких атак.
Путин отметил, что Украина атакует приграничные регионы, чтобы отвлечь российские войска и отвести часть подразделений, которые считаются наиболее важными и критическими с точки зрения возможного наступления вооруженных сил Украины. «Нам нет необходимости это делать, но, конечно, мы должны обезопасить наших граждан», – уточнил президент.
Украина потеряла 160 танков и 360 бронемашин при попытке «масштабного» контрнаступления, которое Киев ведет с 4 июня. «Это только то, что мы видим. Есть еще потери, которые мы не видим, которые наносятся высокоточным оружием большой дальности по скоплениям личного состава и техники. Так что на самом деле их больше, этих потерь, со стороны Украины», – заявил президент, уточнив, что Киев мог потерять до 30% от поставленной из-за рубежа техники. «Ни на одном из участков противник успеха не имел. У них большие потери», – подытожил Путин. Он напомнил, что, поставляя вооружение, Запад нарушает международное право, но чиновники предпочитают этого не замечать и, напротив, гордятся этим.
Путин признал, что российской армии не хватает многих вещей, в том числе боеприпасов, БПЛА, средств связи. Однако спецоперация дала понимание, как донастроить ОПК, чтобы армия стала лучшей в мире. При этом Путин обратил внимание, что в России вскрылись «паркетные генералы», но они очень быстро показали свою неэффективность, позволив продвинуться нужным людям.
Отвечая на вопрос о частных военных компаниях, президент отметил, что нужно все привести в соответствие со здравым смыслом, сложившейся практикой и законом.
Путин заявил, что в России нет необходимости вводить военное положение. Проводить новую мобилизацию в стране также не планируют. «За прошедшую неделю 9500 человек подписало контракт. Никакой необходимости в мобилизации, конечно, нет», – уточнил Путин. Он, задав риторический вопрос о необходимости возвращать войска к Киеву, добавил, что мобилизация зависит от целей, но сегодня такой необходимости нет.