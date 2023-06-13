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Путин: отправлять срочников в зону спецоперации не планируется

Ведомости

Отправлять срочников в зону проведения военной операции на Украине не планируется, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

«Как и говорилось раньше, их [срочников] в зону проведения специальной военной операции, а она проходит по Новороссии и Донбассу, как мы говорили, что мы туда не планируем их направлять, так и сейчас обстоит дело», – сказал президент (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что, по оценкам Минобороны, необходимости в отправке таких солдат в зону спецоперации нет.

О том, что срочники не будут участвовать в боевых действиях на Украине, Путин заявлял еще 8 марта прошлого года. «Подчеркну: в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу», – отметил тогда президент.

Путин указал на фундаментальный характер целей спецоперации

Но они могут меняться по ситуации, уточнил президент на встрече с военкорами

Кроме этого об этом говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу. В ноябре прошлого года он заверил, что военнослужащие по призыву выполняют задачи только в соответствии с предназначением воинских частей. 2 ноября того же года председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью «Ведомостям» заявил, что призывников могут направить служить в соседние с зоной боевых действий регионы, к примеру в Белгородскую и Курскую области или на базирующийся в Севастополе Черноморский флот, но «никакого участия в боевых действиях срочники принимать не будут».

Военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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