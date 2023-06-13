Путин: отправлять срочников в зону спецоперации не планируется

Кроме этого об этом говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу. В ноябре прошлого года он заверил, что военнослужащие по призыву выполняют задачи только в соответствии с предназначением воинских частей. 2 ноября того же года председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью «Ведомостям» заявил, что призывников могут направить служить в соседние с зоной боевых действий регионы, к примеру в Белгородскую и Курскую области или на базирующийся в Севастополе Черноморский флот, но «никакого участия в боевых действиях срочники принимать не будут».