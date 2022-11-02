Срочников смогут посылать в приграничные с Украиной регионы

Срочников смогут посылать в приграничные с Украиной регионыВ саму зону СВО призывников отправлять не будут
1 ноября стартовал ежегодный осенний призыв на срочную военную службу, в рамках которого ряды Вооруженных сил пополнят 120 000 человек. Срочники в зону военной операции направляться не будут, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Призывников могут направить служить в соседние с зоной боевых действий регионы, к примеру в Белгородскую и Курскую области или на базирующийся в Севастополе Черноморский флот, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Но никакого участия в боевых действиях срочники принимать не будут, – уточнил он. – На территорию принятых в состав России субъектов они направляться не будут».
Отправлять срочников в зону спецоперации не позволяет принятое по решению президента решение Минобороны, сказал Картаполов. По словам депутата, закончившие срочную службу могут, конечно, поступить на контракт [чтобы поучаствовать в боевых действиях], но только если «изъявят такое желание»: «Они должны прийти на пункт отбора на контракт и написать соответствующее заявление. Если желания нет, то никто им этого предлагать не будет, поскольку они отслужили свое».
«Ведомости» направили запрос в Минобороны.
Срочники могут быть направлены для выполнения задач в условиях вооруженных конфликтов, но при соблюдении определенных условий, говорит адвокат Александр Передрук. «Во-первых, это возможно только после прохождения ими военной службы в течение не менее четырех месяцев, а во-вторых, после подготовки по военно-учетным специальностям», – сказал он «Ведомостям». При этом, говорит адвокат, слова президента и министра обороны о том, что направлять их на фронт не планируется, можно рассматривать как приказы: согласно уставу службы в Вооруженных силах приказ может быть отдан в том числе устно. «Мобилизация [и возложенные на нее задачи] на военнослужащих-срочников вообще не распространяется – в силу прямого указания закона военнослужащий, проходящий службу, в случае объявления мобилизации продолжает нести службу, как и раньше», – сказал Передрук.
После начала осеннего призыва Генштаб также заявил, что солдат-срочников не планируется отправлять в зону СВО. «Граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для ее прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине», – сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Евгений Бурдинский.
87 000
из 300 000 мобилизованных уже направлены в районы проведения военной операции, сообщил министр обороны РФ
С похожими заявлениями выступили и главы приграничных субъектов: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямой линии «10 вопросов губернатору» сообщил, что обратился в Минобороны и «сделал то, что нужно», чтобы краснодарцы-срочники не принимали участие в военной операции. По словам главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, особое внимание военкомам следует уделить разъяснительной работе, чтобы объяснить жителям региона и родителям срочников, что призывников в зону боевых действий направлять не планируется.
Воронежский губернатор Александр Гусев также рекомендовал региональной призывной комиссии «во главу угла поставить информирование как самих призывников, так и их родственников» о том, что власти решили не привлекать их к боевым действиям. «Два процесса – мобилизация и призыв на срочную службу – разделены», – уточнил Гусев. Военком далекого от Украины Татарстана Сергей Погодин рассказал местным СМИ, что в этом году на срочную службу будут призваны порядка 3000 жителей республики, но никто из них не будет привлекаться к участию в специальной военной операции.
Такие выступления глав регионов нужны, чтобы пресечь распространение слухов, сказал «Ведомостям» руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков. «Есть опасения, что закон законом, а забрать все равно могут, поэтому губернаторы, ответственные за мобилизацию, стараются успокоить население», – говорит он.
Президент 8 марта исключил участие призывников в операции, а вскоре Минобороны сообщило об обнаружении фактов присутствия срочников в частях ВС на Украине. Несколько военнослужащих, в том числе солдаты-срочники, были захвачены в ходе нападения «диверсионной группы нацбатальона», говорил представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Тогда же Путин поручил военной прокуратуре разобраться в ситуации.
28 октября Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации. 31 октября президент заявил о завершении мобилизации, отметив, что «не задумывался о том, нужен ли официальный указ» для ее завершения. Он пообещал посоветоваться на этот счет с юристами. 1 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что все же президентский указ для принятия решения не требуется.
Как ранее писали «Ведомости», осенний призыв мог начаться раньше, но был перенесен из-за мобилизации, чтобы не перегружать военкоматы двумя задачами одновременно.