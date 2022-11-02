Срочников смогут посылать в приграничные с Украиной регионы

Срочники могут быть направлены для выполнения задач в условиях вооруженных конфликтов, но при соблюдении определенных условий, говорит адвокат Александр Передрук. «Во-первых, это возможно только после прохождения ими военной службы в течение не менее четырех месяцев, а во-вторых, после подготовки по военно-учетным специальностям», – сказал он «Ведомостям». При этом, говорит адвокат, слова президента и министра обороны о том, что направлять их на фронт не планируется, можно рассматривать как приказы: согласно уставу службы в Вооруженных силах приказ может быть отдан в том числе устно. «Мобилизация [и возложенные на нее задачи] на военнослужащих-срочников вообще не распространяется – в силу прямого указания закона военнослужащий, проходящий службу, в случае объявления мобилизации продолжает нести службу, как и раньше», – сказал Передрук.