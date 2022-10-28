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Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации в России

Ведомости

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в стране.

«Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание — 300 000 человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», — доложил Шойгу президенту РФ.

В ходе встречи с Путиным министр обороны сообщил о 82 000 мобилизованных, которые уже отправлены в зону специальной военной операции. Другие 218 000 проходят подготовку на полигонах. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет, сообщил Шойгу. Министр отметил, что на первом этапе были проблемы со снабжением, с разными видами довольствия. Шойгу заявил, что сегодня все эти проблемы решены. По его словам, российские войска обеспечены всем необходимым.

Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября. Призыв в основном затронул россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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