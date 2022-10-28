Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации в России
Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в стране.
«Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание — 300 000 человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», — доложил Шойгу президенту РФ.
В ходе встречи с Путиным министр обороны сообщил о 82 000 мобилизованных, которые уже отправлены в зону специальной военной операции. Другие 218 000 проходят подготовку на полигонах. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет, сообщил Шойгу. Министр отметил, что на первом этапе были проблемы со снабжением, с разными видами довольствия. Шойгу заявил, что сегодня все эти проблемы решены. По его словам, российские войска обеспечены всем необходимым.
Частичная мобилизация в России проходила с 21 сентября. Призыв в основном затронул россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт.