Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации в России

В ходе встречи с Путиным министр обороны сообщил о 82 000 мобилизованных, которые уже отправлены в зону специальной военной операции. Другие 218 000 проходят подготовку на полигонах. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет, сообщил Шойгу. Министр отметил, что на первом этапе были проблемы со снабжением, с разными видами довольствия. Шойгу заявил, что сегодня все эти проблемы решены. По его словам, российские войска обеспечены всем необходимым.