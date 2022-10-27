В Москве упростили процедуру предоставления выплат семьям мобилизованных

30 сентября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске в столице центра поддержки для родственников призванных в рамках частичной мобилизации в Вооруженные силы РФ. Центр будет оказывать помощь по различным направлениям, в том числе по вопросам устройства детей в школы и детские сады и поиска работы. Кроме того, он пообещал определить нетрудоспособных родственников в социальные стационары.