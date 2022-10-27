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Общество

В Москве упростили процедуру предоставления выплат семьям мобилизованных

Ведомости

В Москве упростили порядок назначения ежемесячных пособий на детей и единовременного пособия молодым родителям для горожан, призванных на военную службу по частичной мобилизации, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

В период прохождения военной службы эти выплаты будут предоставлены без оценки уровня имущественной обеспеченности семьи, учета доходов семьи, а также без оценки сумм денежных средств, поступивших на банковские счета членов семьи.

Ежемесячные пособия на ребенка составят 100% величины прожиточного минимума для детей, установленной в Москве на день обращения. Подать заявление на получение пособий в упрощенном порядке можно в любом из семи флагманских центров предоставления госуслуг «Мои документы» или в центре поддержки семей мобилизованных москвичей.

В начале октября власти Москвы представили дополнительные меры поддержки для семей мобилизованных. Так, все члены семьи получат единовременную материальную помощь. Кроме того, они могут обратиться за психологической помощью и консультацией по юридическим вопросам. Ряд мер поддержки также касается детей, пожилых родственников и инвалидов.

30 сентября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске в столице центра поддержки для родственников призванных в рамках частичной мобилизации в Вооруженные силы РФ. Центр будет оказывать помощь по различным направлениям, в том числе по вопросам устройства детей в школы и детские сады и поиска работы. Кроме того, он пообещал определить нетрудоспособных родственников в социальные стационары.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В этот день президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. 14 октября президент анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных из планируемых 300 000. 17 октября о завершении мобилизационных мероприятий в Москве и Подмосковье отчитались Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных