В Москве упростили процедуру предоставления выплат семьям мобилизованных
В Москве упростили порядок назначения ежемесячных пособий на детей и единовременного пособия молодым родителям для горожан, призванных на военную службу по частичной мобилизации, сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
В период прохождения военной службы эти выплаты будут предоставлены без оценки уровня имущественной обеспеченности семьи, учета доходов семьи, а также без оценки сумм денежных средств, поступивших на банковские счета членов семьи.
Ежемесячные пособия на ребенка составят 100% величины прожиточного минимума для детей, установленной в Москве на день обращения. Подать заявление на получение пособий в упрощенном порядке можно в любом из семи флагманских центров предоставления госуслуг «Мои документы» или в центре поддержки семей мобилизованных москвичей.
В начале октября власти Москвы представили дополнительные меры поддержки для семей мобилизованных. Так, все члены семьи получат единовременную материальную помощь. Кроме того, они могут обратиться за психологической помощью и консультацией по юридическим вопросам. Ряд мер поддержки также касается детей, пожилых родственников и инвалидов.
30 сентября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске в столице центра поддержки для родственников призванных в рамках частичной мобилизации в Вооруженные силы РФ. Центр будет оказывать помощь по различным направлениям, в том числе по вопросам устройства детей в школы и детские сады и поиска работы. Кроме того, он пообещал определить нетрудоспособных родственников в социальные стационары.
Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В этот день президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. 14 октября президент анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных из планируемых 300 000. 17 октября о завершении мобилизационных мероприятий в Москве и Подмосковье отчитались Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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