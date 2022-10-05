В Москве детей мобилизованных будут зачислять в детские сады без очереди
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей мобилизованных. Об этом сообщает пресс-служба мэра, также документ опубликован на сайте главы города.
«Чтобы мужья и отцы были спокойны за своих жен, детей и пожилых родителей, город взял их под особую защиту. Соответствующий указ я сегодня подписал», — написал Собянин в своем блоге.
Отмечается, что меры поддержки семьи могут получить со дня отправления мобилизованного на пункт сбора. Согласно документу, все члены семьи получат единовременную материальную помощь. Также они могут обратиться за психологической помощью и консультацией по юридическим вопросам.
Детей, которым исполнилось 1,5 года, будут без очереди зачислять в детские сады. Кроме того, родители больше не должны оплачивать посещение детьми городских и муниципальных детсадов.
Для школьников 1-11 классов предусмотрено бесплатное двухразовое питание, а студентам городских колледжей предоставят бесплатный обед. Также за школьников больше не нужно платить в кружках и секциях школ и организаций, которые подчиняются московским властям.
Кроме того, членам семьи помогут в поиске работы и получении дополнительного образования. Если в семье есть дети-инвалиды, пожилые родственники, а также инвалиды I и II группы, то власти Москвы обеспечат им социальное обслуживание на дому без учета уровня доходов семьи.
После объявления в России частичной мобилизации 21 сентября Сергей Собянин сообщил, что меры социальной поддержки для добровольцев и их семей также будут распространяться на мобилизованных. На следующий день он подписал указ, из которого следует, что призванным гражданам в период прохождения службы будут выплачивать дополнительно 50 000 руб. в месяц.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Призыв затронет россиян, которые состоят в запасе — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек. 4 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о прибытии в войска более 200 000 мобилизованных.
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