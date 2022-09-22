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Общество

В Москве мобилизованные получат дополнительные выплаты в 50 000 рублей

Ведомости

В Москве мобилизованным гражданам в период прохождения службы будут выплачивать дополнительно 50 000 руб. в месяц, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.

Из указа следует, что мобилизованным в Москве в период прохождения службы будут выплачивать дополнительно 50 000 руб. в месяц. В случае тяжелого ранения выплата составит дополнительно по 1 млн руб., при легком — 500 000 руб. В случае смерти при исполнении обязанностей семьям будет выплачено 3 млн руб.

Иностранцам, заключившим контракт на военную службу в Москве, предоставят такие же меры социальной поддержки, как мобилизованным.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что каждый мобилизованный житель республики получит единоразовую выплату в размере 200 000 руб. Военный комиссар Якутии Александр Авдонин заявил, что россияне, призванные на военную службу по частичной мобилизации, приравниваются к контрактникам и получают ежемесячное довольствие от 205 000 руб.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, «получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту», пообещал Путин.

Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. При этом он подчеркнул, что речь о мобилизации студентов или служащих по призыву не идет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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