В Москве мобилизованные получат дополнительные выплаты в 50 000 рублей
В Москве мобилизованным гражданам в период прохождения службы будут выплачивать дополнительно 50 000 руб. в месяц, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
Из указа следует, что мобилизованным в Москве в период прохождения службы будут выплачивать дополнительно 50 000 руб. в месяц. В случае тяжелого ранения выплата составит дополнительно по 1 млн руб., при легком — 500 000 руб. В случае смерти при исполнении обязанностей семьям будет выплачено 3 млн руб.
Иностранцам, заключившим контракт на военную службу в Москве, предоставят такие же меры социальной поддержки, как мобилизованным.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что каждый мобилизованный житель республики получит единоразовую выплату в размере 200 000 руб. Военный комиссар Якутии Александр Авдонин заявил, что россияне, призванные на военную службу по частичной мобилизации, приравниваются к контрактникам и получают ежемесячное довольствие от 205 000 руб.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, «получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту», пообещал Путин.
Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. При этом он подчеркнул, что речь о мобилизации студентов или служащих по призыву не идет.
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