В Якутии военком пообещал мобилизованным выплаты от 200 000 рублей
Россияне, призванные на военную службу по частичной мобилизации, приравниваются к контрактникам и получают ежемесячное довольствие от 205 000 руб., заявил военный комиссар Якутии Александр Авдонин.
«Александр Авдонин отметил, что все граждане, которые призываются по мобилизации, приравниваются к военнослужащим по контракту, получают денежное довольствие в таком же размере – от 205 тысяч рублей в зависимости от должности и воинского звания», – говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
В первую очередь мобилизованы будут граждане, которые отслужили не более трех лет назад, встали на воинский учёт и имеют навыки военной службы, добавил он.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в стране частичной мобилизации. Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, «получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту», пообещал Путин.
Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, их число он оценил в 300 000 человек. При этом он подчеркнул, что речь о мобилизации студентов или служащих по призыву не идет.
В тот же день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что все льготы для участников спецоперации, в том числе медицинские и налоговые, будут распространены и на тех, кто попадает под частичную мобилизацию. По поручению президента готовятся поправки в законодательство, направленные на обеспечение трудовых гарантий участников специальной военной операции, добавила она.
23 сентября на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей начнутся референдумы по вопросу о присоединении к территории России.
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