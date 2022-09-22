По каким правилам пройдет объявленная Путиным частичная мобилизация

Численность Российской армии

Во время военной реформы 2008–2011 гг. численность ВС России военного времени была сокращена с 5 млн человек до 1,7 млн военнослужащих. После этих реформ численность армии военного времени не объявлялась, а штатная численность армии мирного времени августовским указом президента увеличена примерно на 137 000 до 1,15 млн военнослужащих (с 1 января 2023 г.). По мнению эксперта Центра анализа стратегий и технологий Михаила Барабанова, мобилизованные не будут включаться в штатную численность ВС мирного времени. Барабанов считает, что их значительная часть поступит на доведение соединений Сухопутных войск до штатной численности. Министр обороны Сергей Шойгу заявил 21 сентября на коллегии Минобороны, что за счет мобилизованных будут созданы новые формирования. По словам председателя комитета по обороне Андрея Картаполова, «будет сформировано несколько новых соединений и частей, которые в первую очередь будут предназначены для прикрытия государственной границы, а также для создания оперативной глубины на тех направлениях, где продолжается выполнение задач СВО» (цитата по ТАСС). При этом Шойгу отметил на коллегии, что изюмско-балаклейская группировка ВС была отведена в Донбасс для выполнения задач СВО.