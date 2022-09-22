По каким правилам пройдет объявленная Путиным частичная мобилизация

По каким правилам пройдет объявленная Путиным частичная мобилизацияВ первую очередь она косентся военнослужащих запаса 1-го разряда
Президент России Владимир Путин объявил утром 21 сентября о проведении в России частичной мобилизации. Вслед за ним министр обороны Сергей Шойгу в интервью каналу «Россия 24» заявил, что призовут около 300 000 резервистов.
Объекты мобилизации
Параметры мобилизации, т. е. список требуемых в Вооруженных силах (ВС) специальностей, а также возраст и другая информация, засекречены, сказал «Ведомостям» первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Вероятно, какая-то часть информации была в п. 7 указа президента, но данный пункт был скрыт под пометкой «Для служебного пользования». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам этот вопрос не комментировал.
По словам Шойгу, «у России огромный мобилизационный ресурс» – 25 млн человек. В частичной мобилизации будут участвовать «люди с боевым опытом», в частности, призовут «300 000 резервистов».
Численность Российской армии
Во время военной реформы 2008–2011 гг. численность ВС России военного времени была сокращена с 5 млн человек до 1,7 млн военнослужащих. После этих реформ численность армии военного времени не объявлялась, а штатная численность армии мирного времени августовским указом президента увеличена примерно на 137 000 до 1,15 млн военнослужащих (с 1 января 2023 г.). По мнению эксперта Центра анализа стратегий и технологий Михаила Барабанова, мобилизованные не будут включаться в штатную численность ВС мирного времени. Барабанов считает, что их значительная часть поступит на доведение соединений Сухопутных войск до штатной численности. Министр обороны Сергей Шойгу заявил 21 сентября на коллегии Минобороны, что за счет мобилизованных будут созданы новые формирования. По словам председателя комитета по обороне Андрея Картаполова, «будет сформировано несколько новых соединений и частей, которые в первую очередь будут предназначены для прикрытия государственной границы, а также для создания оперативной глубины на тех направлениях, где продолжается выполнение задач СВО» (цитата по ТАСС). При этом Шойгу отметил на коллегии, что изюмско-балаклейская группировка ВС была отведена в Донбасс для выполнения задач СВО.
По закону «О воинской обязанности и военной службе» (53-ФЗ) резервист – это пребывающий в запасе ВС гражданин, который заключил контракт о пребывании в резерве, получает за это денежное вознаграждение и регулярно проходит сборы. В 2021 г. Минобороны объявило о формировании боевого армейского резервного состава численностью 38 000 человек. И если возникает угроза вооруженного конфликта или агрессии против России, их в первую очередь должны призвать в строй.
Очевидно, говоря про «300 000 резервистов», Шойгу имел в виду в том числе военнослужащих запаса. В статье «Состав запаса» закона «О воинской обязанности» указано, что военнослужащие запаса делятся на три разряда.
К 1-му разряду относятся:
солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы в возрасте до 35 лет;
младшие офицеры до 50 лет;
майоры, капитаны 3-го ранга, подполковники, капитаны 2-го ранга до 55 лет;
полковники, капитаны 1-го ранга до 60 лет;
генералы и адмиралы до 65 лет.
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизация может коснуться в первую очередь военнослужащих запаса этой категории. «Если какие-то особые дефицитные специальности, может быть, кого-то возьмут со 2-го разряда», – сказал он «Интерфаксу». Кроме того, по словам Картаполова, регионы могут внести разный вклад в мобилизацию.
Медики, окончившие гражданские учебные заведения, но имеющие военно-учетную специальность и состоящие в запасе, также могут быть призваны, если их специальность востребована – например, хирурги, анестезиологи и др., говорит офицер Минобороны.
Ко 2-му разряду относятся:
солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы в возрасте до 45 лет;
младшие офицеры до 55 лет;
майоры, капитаны 3-го ранга, подполковники, капитаны 2-го ранга до 60 лет;
полковники, капитаны 1-го ранга до 65 лет;
генералы и адмиралы до 70 лет.
3-й разряд – это:
солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики и мичманы в возрасте до 50 лет;
младшие офицеры до 60 лет;
майоры, подполковники, капитаны 3-го и 2-го ранга до 65 лет.
Женщины, пребывающие в запасе, также относятся к 3-му разряду. Но, по мнению Картаполова, в мобилизации тех, кто относятся к 3-му разряду, необходимости нет.
Россияне, призванные на военную службу по мобилизации, «получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту», пообещал Путин. По его словам, никто из тех, кто будет призван, не будет сразу отправлен в зону выполнения задач, сначала с ними проведут подготовку. Кроме того, будут проведены медицинские комиссии.
По словам Картаполова, мобилизация будет проходить не единовременно, а последовательно. «Система оповещения отлажена – военнообязанные будут получать повестки, некоторые уже их получили и прибыли в военные комиссариаты», – сказал депутат.
Правовое положение
Мобилизованный, по сути, ничем не отличается от обычного контрактника и наоборот – хотя бы потому, что контрактникам тоже продлеваются контракты до окончания СВО, говорит научный сотрудник ИМЭМО РАН, эксперт РСМД Илья Крамник. Размер оклада контрактника – как обычного, так и мобилизованного – варьируется в зависимости от звания и должности, отмечает Крамник. «Командир отделения, сержант-контрактник, в пункте постоянной дислокации занимающийся обучением молодого пополнения, будет получать одни деньги, такой же сержант – командир отделения на передовой получит намного большие», – привел пример Крамник.
В конце июня – начале июля на сайте HeadHunter было опубликовано несколько вакансий с наименованием «военнослужащий по контракту» на период проведения СВО, размещенных подразделениями Федеральной службы войск национальной гвардии России (позже их удалили), об этом писал РБК. В вакансии, опубликованной 3 июля 2-й ротой 1-го полка полиции ФГКУ УВО ВНГ России по Москве, было указано, что необходим сотрудник на полный рабочий день. Предлагаемый оклад – от 100 000 до 300 000 руб. до вычета налогов. В другой вакансии, размещенной 2-м полком полиции ФГКУ УВО ВНГ России по Москве 29 июня, также говорится, что опыт работы не требуется, но кандидат должен находиться в запасе в штатно-должностной категории по военному билету рядового или сержантского состава. Предлагаемая зарплата – от 260 000 до 280 000 руб. в месяц на руки.
Заключение контракта возможно на срок от шести месяцев, определение годности кандидата проходит по упрощенной схеме (упрощенная медкомиссия), сказано в сообщении. В соответствии с законом о мобилизации есть ограничения на выезд из страны, говорит Картаполов: «Пока о них не объявлялось». Он отметил, что если кто-то собирается в отпуск, то может уточнить в комиссариате, может ли он выехать. Авиакомпании «Аэрофлот» и S7 и РЖД сообщали, что ограничений по продаже билетов у них не было.
Кому положена отсрочка
Отсрочка от призыва на военную службу, согласно ст. 18 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», предоставляется:
забронированным в определяемом правительством порядке;
временно негодным к военной службе по состоянию здоровья;
занятым постоянным уходом за близким родственником;
являющимися опекунами или попечителями несовершеннолетних братьев (сестер);
имеющим на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет, а также отцам-одиночкам, воспитывающим несовершеннолетнего ребенка или имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель;
гражданам, матери которых кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до восьми лет и воспитывают их без мужа;
членам Совета Федерации и депутатам Государственной думы.
Хотя этого нет в указе президента, Шойгу заверил, что срочники и студенты не будут подлежать мобилизации. «Именно из запаса [призовут в армию]. Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию, это действительно те, кто: а) отслужил; б) имеет военно-учетную специальность, т. е. ту специальность, которая сегодня нужна в ВС; в) имеют боевой опыт», – сказал Шойгу. Выпускники военных кафедр в вузах не приравниваются к тем, кто прошел военную службу, частичная мобилизация касается тех, кто служил, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.
Работодатели под прицелом
По закону об обороне организации независимо от их форм собственности обязаны вести воинский учет своих работников. На ИП такая обязанность не возложена.
Во время объявленной частичной мобилизации работодатели должно оповещать граждан о вызовах военкоматов, обеспечивать сотрудникам возможности своевременной явки туда. Они также должны разъяснять работникам порядок исполнения обязанностей по мобилизации и информировать об ответственности за их неисполнение (а она была усилена). Если же внушение не подействует, работодатели будут обязаны проинформировать об этом военкоматы.
Закон мобилизации предписывает обеспечить в т.ч. явку подлежащих призыву на военную службу работников на сборные пункты или в воинские части. Но как именно работодатели должны обеспечивать строгую явку на сборные пункты, в документе не оговаривается.
При этом многие работодатели чаще всего не знают о своих обязанностях в сфере воинского учета и не исполняют их. Это может объясняться тем, что неисполнение большинства этих обязанностей не влечет наказания.
В рамках мобилизации интерес представляет и вовсе одна норма: ст. 21.2 КоАПа, которая устанавливает ответственность за неоповещение руководителем или другим должностным лицом организации граждан о вызове в военный комиссариат, а также за необеспечение возможности своевременной явки. За это должностным лицам грозит штраф в размере от 1000 до 3000 руб. Ответственность же для юридических лиц не предусмотрена. Нет ответственности для организаций за неисполнение их обязанностей в области мобилизации.
Неравномерный вклад
Как пояснил Красов, Минобороны будет ставить задачи перед регионами, а военкоматы на местах будут обеспечивать нужное число мобилизованных. Больше всего граждан в ходе частичной мобилизации призовут в центральных и западных регионах РФ исходя из численности проживающего в каждом субъекте РФ населения, считает Картаполов. Он отметил, что «каждый субъект РФ получает разнарядку исходя из своих возможностей». «Сравнить, например, Московскую область, Краснодарский край и Республику Саха – Якутию. Конечно, они несопоставимы по мобилизационному ресурсу», – сказал Картаполов.
Квота мобилизованных будет устанавливаться в зависимости от численности жителей.
Близкий к правительству одного из регионов Центральной Сибири источник говорит, что предписания по числу людей, которых необходимо мобилизовать в их субъекте, «весьма низкое»: «Возможно, это связано с тем, что в крупных городах, критично относящихся к действиям власти, набирать большое количество людей не будут. В городах поменьше и отдаленных регионах люди охотнее записывались и на контракт, а потому есть вероятность, что они спокойнее отнесутся к пришедшей повестке».
Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что регион должен будет представить порядка 2500–3000 человек. Источник, близкий к правительству Новосибирской области, сообщает, что регион должен набрать чуть больше 2000 человек. Близкий к правительству Калмыкии собеседник говорит приблизительно о 1000 человек. В Якутии, как сообщают местные СМИ, под мобилизацию подпадает 4750 человек.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что анонсированные ранее меры поддержки для столичных добровольцев и их семей коснутся и мобилизованных, впрочем, точные суммы и порядок их выплат пока не известны. Материальную поддержку призванным в армию, как ранее добровольцам, окажут Курская область и Удмуртия, а также Подмосковье, Калмыкия и Якутия.
Кредитные каникулы
Кроме того, банк России 21 сентября рекомендовал банкам и МФО дать кредитные каникулы мобилизованным гражданам: они могут обратиться в свой банк или МФО. Также Банк России рекомендовал не начислять мобилизованным по договорам неустойку и т.д.
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил, что «Единая Россия» внесет изменения в законодательство, если банки не прислушаются к рекомендациям ЦБ по введению кредитных каникул для мобилизованных граждан. По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова («Справедливая Россия») , отсрочка может распространяться на все время выполнения СВО и время, необходимое для возвращение в рабочий режим.
О том, сколько волн мобилизации буде в дальнейшем, сейчас нет необходимости говорить, отмечает Картаполов. Но он не исключил, что в приграничных областях может быть введено военное положение.