Депутаты готовы найти работу и в тылу

Депутаты готовы найти работу и в тылуВ Госдуме откликнулись на объявленную президентом частичную мобилизацию
Президент Владимир Путин 21 сентября уведомил парламент о частичной мобилизации в стране. Теперь депутаты и сотрудники аппарата Госдумы, которые имеют «военные навыки», смогут в качестве добровольцев участвовать в военной спецоперации (СВО) на Украине, заявил на пленарном заседании нижней палаты ее спикер Вячеслав Володин.
«Брони (то есть права не служить в армии. – «Ведомости») нет – давайте из этого исходить», – сказал Володин. По его словам, в области боевых действий уже находятся депутаты Адам Делимханов и Ахмед Дагаев, которые участвуют в них как добровольцы, а также Виктор Водолацкий и Дмитрий Саблин.
«Но мы должны с вами, коллеги, с себя спросить, какая помощь будет эффективна. Президент об этом говорил, министр обороны [Сергей Шойгу] об этом говорил», – сказал Володин. Он предложил решить, кто из депутатов может быть востребован.
«У нас есть помощники, у нас есть большой аппарат. Да, это государственные служащие, но также давайте соберем тех, кто имеет опыт, кто работает с нами и хотел бы принять участие, может быть добровольцем. Мы это только будем поддерживать. У нас должна быть здесь с вами позиция. И мы с вами ее должны реализовать», – сказал Володин. По его словам, Госдума поддержит решение депутатов, у которых есть «желание» и «необходимые военные навыки и знания», участвовать в СВО.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что давно ждал от президента обращения о мобилизации. На прошлой неделе он сам настаивал на ее необходимости. Зюганов сказал, что во время Великой Отечественной войны были мобилизованы 33 млн человек. Сейчас, по его мнению, будет достаточно призывников–добровольцев, если их обеспечить и дать социальные гарантии. При этом он считает, что нужна бронь для тех, кто работает в сельском хозяйстве.
Зюганов также предложил, чтобы президент собрал депутатов и правительство: определить, «что мы будем делать каждый по своей линии для того, чтобы обеспечить успех этой операции». В 2014 г. Путин обращался к парламенту после просьбы крымского руководства о вхождении в состав РФ.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал решение президента о частичной мобилизации «мудрой позицией». «Не было бы мобилизации, если бы коллективный Запад вовремя одумался», – сказал он, добавив, что Россия была готова на переговоры на условиях «демилитаризации и денацификации Украины», но Киев из переговоров вышел. Сейчас же, по мнению депутата, никаких переговоров уже быть не может.
Частичная мобилизация – это «начало серьезной защиты национальных интересов Российской Федерации и безусловная поддержка наших братьев на всей Новороссии», заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов.
Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев упомянул, что много обсуждал с избирателями, когда закончится спецоперация. И говорил им, что есть два способа ее окончания: это переговоры и победа в боевых действиях, которая потребует мобилизационных решений. Поскольку Киев отказался от переговоров, «остался только один способ – это военная победа», считает он.
Частичную мобилизацию Нечаев назвал «достаточной» и «не сверхизбыточной». Он напомнил, что Украина провела не частичную, а полную мобилизацию. «Большинство семей эта мера [частичная мобилизация] не коснется, и это очень такое непростое, но очень точное решение. И, конечно, наша партия и фракция «Новых людей» поддерживает это решение президента», – сказал депутат.
Самым любопытным стало выступление замруководителя фракции «Единая Россия» Дмитрия Вяткина. Он заявил, что ему тяжело далось решение не отправляться в зону проведения спецоперации на Украине.
«Иной раз кажется, что, наверное, в чем-то уйти от решения проблем и написать заявление, уйти на фронт – это, наверное, самое легкое решение. Но за нами, за каждым из нас, за всеми нашими партиями стоят граждане, которые живут, казалось бы, обычной мирной жизнью», – вздохнул в микрофон Вяткин. Поэтому, по его словам, работа в тылу «не менее важна, чем ратный подвиг наших собратьев на фронте» – в том числе и принятие непопулярных решений депутатами.
Согласно ст. 18 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации в России отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется членам Совета Федерации и депутатам Госдумы. Но председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») вслед за Володиным заявил, что у депутатов брони на мобилизацию нет: «Депутаты будут делать все, чтобы задачи были выполнены или здесь, или с оружием в руках. Пока число депутатов [которые захотят участвовать в СВО] неизвестно. Думаю, практически все готовы пойти добровольцами».
«Ведомости» направили запросы в пресс-службы всех пяти фракций с вопросом о том, сколько депутатов и помощников депутатов готовы стать добровольцами. Пока ответов не последовало.