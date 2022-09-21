Депутаты готовы найти работу и в тылу

«У нас есть помощники, у нас есть большой аппарат. Да, это государственные служащие, но также давайте соберем тех, кто имеет опыт, кто работает с нами и хотел бы принять участие, может быть добровольцем. Мы это только будем поддерживать. У нас должна быть здесь с вами позиция. И мы с вами ее должны реализовать», – сказал Володин. По его словам, Госдума поддержит решение депутатов, у которых есть «желание» и «необходимые военные навыки и знания», участвовать в СВО.