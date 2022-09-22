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Акция -37% до 26 сентября

Российский рынок акций откатился до минимумов августа

Аналитики советуют защитить портфель, а не скупать подешевевшие бумаги
Инга Сангалова
Максим Стулов / Ведомости

Торги 21 сентября индекс Мосбиржи завершил снижением на 3,83%, достигнув отметки 2130,71 пункта – уровня середины августа. Долларовый индекс РТС просел в среду на 4,1%. При этом российские индексы в первые минуты торгов теряли больше 10% из-за новости о частичной мобилизации, которую объявил президент Владимир Путин, но затем отскочили и в течение торговой сессии пребывали в боковике.

Рубль на Мосбирже к вечеру прибавлял в пределах 1% к доллару и евро, находясь у 60,60 руб./$ и 60,15 руб./евро соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных