Российский рынок акций откатился до минимумов августа

Торги 21 сентября индекс Мосбиржи завершил снижением на 3,83%, достигнув отметки 2130,71 пункта – уровня середины августа. Долларовый индекс РТС просел в среду на 4,1%. При этом российские индексы в первые минуты торгов теряли больше 10% из-за новости о частичной мобилизации, которую объявил президент Владимир Путин, но затем отскочили и в течение торговой сессии пребывали в боковике.