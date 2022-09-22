Российский рынок акций откатился до минимумов августа

Российский рынок акций откатился до минимумов августаАналитики советуют защитить портфель, а не скупать подешевевшие бумаги
Торги 21 сентября индекс Мосбиржи завершил снижением на 3,83%, достигнув отметки 2130,71 пункта – уровня середины августа. Долларовый индекс РТС просел в среду на 4,1%. При этом российские индексы в первые минуты торгов теряли больше 10% из-за новости о частичной мобилизации, которую объявил президент Владимир Путин, но затем отскочили и в течение торговой сессии пребывали в боковике.
Рубль на Мосбирже к вечеру прибавлял в пределах 1% к доллару и евро, находясь у 60,60 руб./$ и 60,15 руб./евро соответственно.
Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам