Мобилизованные могут рассчитывать на выходное пособие

По умолчанию закон не предусматривает каких-либо гарантий трудоустройства для мобилизованных работников после окончания службы. Исключение сделано для граждан, которые до призыва на военную службу работали в государственных организациях. В течение трех месяцев после увольнения с военной службы у них есть право поступить на работу в те же организации на должность не ниже занимаемой до призыва. Но эта норма не гарантирует обязательного трудоустройства на прежнем месте: если таких рабочих мест в организации не окажется, создавать их для своих бывших работников, уволенных с военной службы, работодатели не обязаны. Конституционный суд РФ в определении от 4 июля 2002 г. (N197-О) указал, что в такой ситуации трудоустройство должны осуществлять уже органы занятости.