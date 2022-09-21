Мобилизованные могут рассчитывать на выходное пособие

Мобилизованные могут рассчитывать на выходное пособиеПризыв на военную службу является основанием для прекращения трудового договора
После объявленной указом президента частичной мобилизации возник вопрос, что ждет работников, которые подлежат призыву, и какие социальные гарантии у них есть.
Сам по себе призыв на военную службу является основанием для прекращения трудового договора (ст. 83 ТК РФ). При этом в Трудовом кодексе не уточняется, о каком именно призыве идет речь. Закон о воинской обязанности и военной службе предусматривает два варианта: призыв граждан на срочную военную службу и призыв на военную службу по мобилизации, в период военного положения и в военное время. В последнем случае призыву подлежат граждане в запасе, не имеющие права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.
В законе о воинской обязанности формулировка «призыв на военную службу» обычно используется в контексте призыва граждан, не состоящих в запасе, именно на срочную военную службу. А говоря о призыве лиц, состоящих в запасе, законодатель более четок в формулировке и использует термин «призыв по мобилизации».
В каком именно значении использовалась формулировка «призыв граждан на военную службу» в Трудовом кодексе, сказать сложно. Ранее не возникало потребности в разъяснениях на этот счет органов власти, так как случаев мобилизации не было. И все же вряд ли на практике применение нормы об увольнении призывников ограничится случаями призыва на срочную службу: скорее всего, с работниками, призванными по мобилизации, также будут прекращаться трудовые отношения.
В некоторых разъяснениях специалистов Роструда можно встретить мнение, что увольнять призванных работников необязательно и работодатель может предоставить сотруднику отпуск за свой счет на время службы. Но обоснованность такой позиции вызывает сомнения. Трудовой кодекс прямо относит призыв к обстоятельствам, при которых увольнение производится независимо от воли сторон.
При увольнении по таким обстоятельствам ни работник, ни работодатель не могут влиять на судьбу трудовых отношений. То есть, исходя из буквального толкования закона, сохранить работу мобилизованным сотрудникам не удастся. Единственное, что положено призывникам как на срочную службу, так и по мобилизации, – выходное пособие при увольнении (ст. 178 ТК). Трудовой кодекс гарантирует выплату в размере двухнедельного среднего заработка плюс компенсацию за неиспользованный отпуск. Исключение составляют работники, заключившие трудовой договор на срок до двух месяцев: им выходное пособие не выплачивается.
По умолчанию закон не предусматривает каких-либо гарантий трудоустройства для мобилизованных работников после окончания службы. Исключение сделано для граждан, которые до призыва на военную службу работали в государственных организациях. В течение трех месяцев после увольнения с военной службы у них есть право поступить на работу в те же организации на должность не ниже занимаемой до призыва. Но эта норма не гарантирует обязательного трудоустройства на прежнем месте: если таких рабочих мест в организации не окажется, создавать их для своих бывших работников, уволенных с военной службы, работодатели не обязаны. Конституционный суд РФ в определении от 4 июля 2002 г. (N197-О) указал, что в такой ситуации трудоустройство должны осуществлять уже органы занятости.