Матвиенко: льготы для участников спецоперации распространятся и на мобилизованных граждан

«В настоящее время уже принят целый ряд мер поддержки для участников спецоперации: это и медицинские, налоговые льготы, и бесплатное получение дополнительного профессионального образования, и ежемесячная доплата пенсии, и многое другое. Важно, что все эти льготы будут распространяться и на тех, кто будет призван в рамках частичной мобилизации»,— заявила спикер СФ Валентина Матвиенко.