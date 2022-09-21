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Матвиенко: льготы для участников спецоперации распространятся и на мобилизованных граждан

Ведомости

Все льготы для участников спецоперации, в том числе медицинские и налоговые, будут распространены и на тех, кто попадает под частичную мобилизацию, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«В настоящее время уже принят целый ряд мер поддержки для участников спецоперации: это и медицинские, налоговые льготы, и бесплатное получение дополнительного профессионального образования, и ежемесячная доплата пенсии, и многое другое. Важно, что все эти льготы будут распространяться и на тех, кто будет призван в рамках частичной мобилизации»,— заявила спикер СФ Валентина Матвиенко. 

По поручению президента готовятся поправки в законодательство, направленные на обеспечение трудовых гарантий участников специальной военной операции, сообщила Матвиенко. Также недавно в Госдуму был внесен законопроект о бесплатном социальном обслуживании участников специальной военной операции, нуждающихся в этом.

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В своем выступлении спикер также указала, что народная инициатива жителей освобожденных территорий о присоединении к России— это самый яркий показатель краха политики Киева и Запада по созданию проекта «антиРоссия». В случае положительного исхода референдумов о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР  и на освобожденных территориях нужно закрепить их результаты в сжатые сроки, заявила Матвиенко.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил проведение частичной мобилизации в стране. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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