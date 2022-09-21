Матвиенко: льготы для участников спецоперации распространятся и на мобилизованных граждан
Все льготы для участников спецоперации, в том числе медицинские и налоговые, будут распространены и на тех, кто попадает под частичную мобилизацию, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«В настоящее время уже принят целый ряд мер поддержки для участников спецоперации: это и медицинские, налоговые льготы, и бесплатное получение дополнительного профессионального образования, и ежемесячная доплата пенсии, и многое другое. Важно, что все эти льготы будут распространяться и на тех, кто будет призван в рамках частичной мобилизации»,— заявила спикер СФ Валентина Матвиенко.
По поручению президента готовятся поправки в законодательство, направленные на обеспечение трудовых гарантий участников специальной военной операции, сообщила Матвиенко. Также недавно в Госдуму был внесен законопроект о бесплатном социальном обслуживании участников специальной военной операции, нуждающихся в этом.
В своем выступлении спикер также указала, что народная инициатива жителей освобожденных территорий о присоединении к России— это самый яркий показатель краха политики Киева и Запада по созданию проекта «антиРоссия». В случае положительного исхода референдумов о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях нужно закрепить их результаты в сжатые сроки, заявила Матвиенко.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил проведение частичной мобилизации в стране. Призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
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