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В России объявлена частичная мобилизация

Призыву будут подлежать в первую очередь те, кто служил в ВС и имеет определенные специальности и опыт
Анастасия Швецова
kremlin.ru

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Об этом президент объявил в своем обращении, оно транслировалось на «России 1».

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе — и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — заявил президент. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.

Путин отметил, что проведение в стране частичной мобилизации было предложено Минобороны и Генштабом ВС РФ. Указ об этом уже подписан. 

Согласно документу, мобилизация начинается с 21 сентября. Отсрочку смогут получить работники оборонно-промышленных предприятий. Контракты, подписанные с военнослужащими, будут действовать до окончания периода частичной мобилизации. Исключения составляют только случаи увольнения по возрасту, состоянию здоровья и в связи с лишением свободы по приговору суда. 

«Граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту», — заявил Путин.

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Президент подчеркнул, что в настоящее время Вооруженные силы России действуют на линии боевого соприкосновения, которая превышает 1000 км. По его словам, принятое решение о частичной мобилизации «в полной мере адекватно тем угрозам, с которыми мы сталкиваемся». Путин вновь указал на желание Запада «ослабить, разобщить и уничтожить» Россию.

Накануне в Госдуме приняли поправки в УК РФ о наказании до 10 лет лишения свободы за дезертирство. Также депутаты одобрили поправку о введении в УК понятий мобилизация, военное положение, военное время. Позже вопрос о том, могут ли в России объявить мобилизацию, задали спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. Отвечать напрямую она не стала. «А вы считаете? Нужно?» — сказала Матвиенко.

Кроме того, на этой неделе идею о «самомобилизации» высказал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его мнению, каждый губернатор региона России способен подготовить для участия в спецоперации не менее 1000 добровольцев, что в масштабах всей страны составит группировку в 85 000 военных – «почти армию». Инициативу поддержал глава Крыма Сергей Аксенов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предложение Кадырова следует комментировать Минобороны РФ.

Ранее российские власти не раз отрицали возможность проведения мобилизации в стране. На прошлой неделе Песков сообщал, что таких планов у руководства России нет. «В настоящий момент — нет, об этом речь не идет», — подчеркивал представитель Кремля. В начале сентября появились слухи, что о мобилизации Путин может объявить на Восточном экономическом форуме. Тогда Песков также утверждал, что эта тема обсуждаться в ходе сессии не будет.

При этом 12 сентября член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет заявил о необходимости проведения мобилизации. По его словам, без этого решения Россия не сможет добиться полной победы в спецоперации. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России назвал денацификацию, демилитаризацию Украины и освобождение ЛНР и ДНР. Сегодня Путин подтвердил, что цели не изменились. 3 июля Сергей Шойгу заявил об освобождении ЛНР. Он добавил, что в настоящее время планово освобождается ДНР. Кроме того, под контролем российских войск остаются Херсонская область и часть Запорожья.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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