В России объявлена частичная мобилизация

Ранее российские власти не раз отрицали возможность проведения мобилизации в стране. На прошлой неделе Песков сообщал, что таких планов у руководства России нет. «В настоящий момент — нет, об этом речь не идет», — подчеркивал представитель Кремля. В начале сентября появились слухи, что о мобилизации Путин может объявить на Восточном экономическом форуме. Тогда Песков также утверждал, что эта тема обсуждаться в ходе сессии не будет.