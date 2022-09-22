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Общество

Глава Крыма пообещал мобилизованным единовременную выплату в 200 000 рублей

Ведомости

Каждый мобилизованный житель Крыма получит единоразовую выплату в размере 200 000 руб. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«По моему поручению каждому мобилизованному крымчанину единоразово будет выплачено 200 000 руб. Это дополнительная финансовая помощь для наших воинов и их семей. Заявление можно заполнить в воинской части, в которую мобилизованный будет направлен. Выплата перечисляется на банковскую карту в течение 5 рабочих дней», – написал он.

По его словам, вся актуальная информация будет публиковаться на сайте правительства Крыма. Также он заявил, что «никого не оставим без поддержки и позаботимся обо всех наших защитниках».

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Так, призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, число мобилизуемых он оценил в 300 000 человек. При этом он подчеркнул, что речь о мобилизации студентов или служащих по призыву не идет.

В тот же день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что все льготы для участников спецоперации, в том числе медицинские и налоговые, будут распространены и на тех, кто попадает под частичную мобилизацию. По поручению президента готовятся поправки в законодательство, направленные на обеспечение трудовых гарантий участников специальной военной операции, добавила она.

Ранее днем военный комиссар Якутии Александр Авдонин заявил, что россияне, призванные на военную службу по частичной мобилизации, приравниваются к контрактникам и получают ежемесячное довольствие от 205 000 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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