Глава Крыма пообещал мобилизованным единовременную выплату в 200 000 рублей
Каждый мобилизованный житель Крыма получит единоразовую выплату в размере 200 000 руб. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«По моему поручению каждому мобилизованному крымчанину единоразово будет выплачено 200 000 руб. Это дополнительная финансовая помощь для наших воинов и их семей. Заявление можно заполнить в воинской части, в которую мобилизованный будет направлен. Выплата перечисляется на банковскую карту в течение 5 рабочих дней», – написал он.
По его словам, вся актуальная информация будет публиковаться на сайте правительства Крыма. Также он заявил, что «никого не оставим без поддержки и позаботимся обо всех наших защитниках».
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Так, призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Позже министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат состоящие в запасе, число мобилизуемых он оценил в 300 000 человек. При этом он подчеркнул, что речь о мобилизации студентов или служащих по призыву не идет.
В тот же день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что все льготы для участников спецоперации, в том числе медицинские и налоговые, будут распространены и на тех, кто попадает под частичную мобилизацию. По поручению президента готовятся поправки в законодательство, направленные на обеспечение трудовых гарантий участников специальной военной операции, добавила она.
Ранее днем военный комиссар Якутии Александр Авдонин заявил, что россияне, призванные на военную службу по частичной мобилизации, приравниваются к контрактникам и получают ежемесячное довольствие от 205 000 руб.